爱因斯坦的后辈们都感到惊讶的“韩国5G”，KT会长黄昌圭在苏黎世联邦理工学院进行特别演讲. October. 25, 2019 07:41. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “这不是好莱坞电影。” 当地时间22日上午11时，瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)总部大礼堂。KT会长黄昌圭(66岁)的玩笑话让400多名学生一起笑了起来。但是当他表示“5G可以实现的现实”，并解释技术部分后，所有人都变得严肃起来。礼堂屏幕上出现了，发生大型火灾的市中心，无人飞船出动对现场一带进行扫描后，把相关信息发给佩戴增强现实(AR)护目镜的救援队员的样子、以及5G远程诊疗场面等。 当天，黄会长以“5G，为繁荣而创新”为主题发表演讲。苏黎世联邦理工学院是培养出发表《相对论》的阿尔伯特•爱因斯坦等21名诺贝尔奖获得者的地方。该校从2014年开始聘请世界名师进行特别讲座。黄会长的此次演讲是首位受邀的亚洲演讲人。 黄会长当天提问说“能左右10年的科技是什么”，随后他表示：“在把握未来趋势，成功实现技术差别化时，最大的机会就到来了。”他介绍了自己从三星电子时期提出的“半导体存储器容量每年增加两倍”的《黄法则》，到半导体开发过程、与“苹果”创始人史蒂夫•乔布斯的缘分等自己30年的经验。 在演讲主题5G方面，黄会长也没有单纯地罗列技术优点，而是将5G在产业现场的实际应用、以及5G与人工智能(AI)无人驾驶汽车的联系等多种应用事例配合视频一起进行说明。学生们的提问也纷至沓来。当一名学生说“担心5G传播的有害性”时，黄会长说，“世界卫生组织(WHO)曾研究过电磁波的有害性，但没能得出结论。”当另一位学生问及美国和中国围绕中国通信设备企业华为的纷争以及各国5G竞争情况时，黄会长解释说“通过竞争，技术得到了发展”。记者还看到，学生们之间正在谈论他的绰号“Mr.5G”。 这个绰号是今年1月在瑞士达沃斯世界经济论坛(WEF)上出现的。WEF国际商务委员会定期聚会当时，在大部分参加者都提到5G是美中对决的格局后，他举手表示“韩国已经做好了商用化的准备”，说明了国内的5G竞争力。当时云计算企业的马克•伯尼奥夫代表回应说“您说得对”，之后黄会长就被叫做“Mr.5G”。4月份，韩国在世界上首次实现了5G商用化。目前加入者为400万名。韩国在国家5G标准必需专利数量上也是第一位(以2019年3月为基准)。 黄会长在演讲最后强调挑战精神，结束了演讲。他说：“大家不久就会成为我的合作伙伴或竞争者。希望在座的各位能通过科技解决各种社会问题。未来虽然不能预言，但可以创造”，顿时全场起立鼓掌。该校学生卢卡(20岁)说：“可以考虑技术的社会价值。” 黄会长将在明年3月KT股东大会结束后从会长位置上退下来。当天的演讲算是他作为KT会长进行的最后公开演讲。

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