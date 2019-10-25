“惊悚的力量是双向阅读......喜欢和读者玩智力游戏”. October. 25, 2019 07:42. by 李雪 snow@donga.com. 每挪动一次脚步都聚集了云团般的人潮。20日，德国法兰克福图书展落下帷幕。在主宾国挪威的众多明星作家中，当然也有人以华丽的粉丝团而自豪。他就是被誉为“北欧惊悚片教父”的约翰•内斯博(59岁)。他在书展上16日、17日两次与读者见面。 “看美国心理学家的书时，我想起了《刀刃》这个题目。内容为，使用与枪不同，只有靠近才能攻击的刀，杀人就会变得更加困难。我想在这部书《刀刃》中，谈谈哈里缺少的亲密感。” 他的代表作是《刑警哈里-霍利》系列。主人公就是挪威奥斯陆警察厅暴力班长哈里•霍利。从1997年《蝙蝠》开始，到最近的作品《刀刃》，共出版了12册。国内有第10卷《警察》。第11卷《渴望》将于2020年与读者见面，第12卷《刀刀》将于2021年与读者见面。 粉丝们在谈及他的小说都表示“摆足了迷魂阵(悬疑十足)”。有人说：“即使你IQ达到200，也赢不了内斯博。”因为如果按这个方向推理事件的话，在推理的过程中一定会大吃一惊。 “享受着圈套设计，做这个真的很有意思。惊悚的力量是双向阅读。和读者玩游戏或对话，小说会向前发展。当然，读者有时也会猜是右边还是左边。” 不仅仅致力于精心准备造故事情节。对哈里和周围人物的心理探究也投入了同等的能量。也有不少人只差一步就能对问题人物进行“拥抱”或“紧贴”，剖析社会问题。他说：“作家有责任思考现实和社会，并享受这份工作。我认为只有自己成为政治人物，才有资格对社会发言。” 奥斯陆是系列剧的背景，也是作家的故乡。在平静的城市里，血色犯罪接连爆发，哈里固执地追逐残酷的罪犯。 内斯博说：“奥斯陆就像失去的爱。幼年在奥斯陆长大。我和她在一起，很爱她，总有一天会再次停留。”在极其和平的北欧，犯罪小说盛行的原因是什么呢？ “奥斯陆也有黑暗的地方。甚至在17世纪是欧洲最危险的城市。可以说，小说中描绘的舞台可以看作是在现实中的奥斯陆的90%中掺入了高谭市的10%。” 内斯博曾长期担任乐队主唱。他还学习经济学，在金融圈工作过。他也是著名的攀岩爱好者。他说：“我刚从希腊攀登回来。给我一点恐惧感的同时，激发我挑战欲望的攀岩运动对我来说是休息的时间。”据说，因为母亲是图书管理员，小时候被书本包围长大，但是没有读恐怖小说。 “故事的框架来自逻辑，但情节发展轨迹似乎是在无意识中诞生的。写作固然好，但我也真的很爱音乐。睡觉前弹吉他是人生的小礼物。”

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