弹劾调查中接连出现对特朗普不利的证词，共和党“人体阻止”听证会. October. 25, 2019 07:42. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 24名美国执政党共和党众议员23日闯入了正在对美国总统唐纳德特朗普进行弹劾调查而举行的非公开听证会。这是为了防止在野党民主党主导的弹劾调查中出现不利于总统的证词。在华盛顿议会中，罕见地发生了两党议员的物理冲突和高声争吵，听证会被迫推迟约5个小时。 据《华盛顿邮报》等媒体报道，马特·盖茨（佛罗里达州）、路易斯·戈默特（得克萨斯州）、安迪·维格斯（亚利桑那州）等共和党议员当天上午10时左右出现在华盛顿议会地下层举行的听证会上。美国国防部负责俄罗斯、乌克兰、欧亚事务的助理国务卿劳拉·库珀原计划在这里作证。 共和党议员推开在检查门前阻止他们进入的警卫，进入了听证会现场。他们在媒体面前表示：“在那扇关上的门背后，正在秘密进行着试图推翻国民选择的大选结果的企图。正在举行不公正的听证会。”他们认为，民主党通过非公开听证会故意向媒体透露不利于总统的信息。 他们要求对主导弹劾调查的众议院情报委员会主席亚当·西夫（民主党，加利福尼亚州）进行公开调查。在这一过程中，两党议员之间互相高喊，气氛变得恶劣。由于共和党议员拒绝退场要求，希夫推迟了库珀的作证。听证会直到当天下午3时左右才恢复举行。 正在进行弹劾调查的众议院情报委员会、司法委员会等3个委员会内共和党议员的比例约为25%。当天出面进行“人体阻止”的共和党议员大都不是调查委员会成员。他们违反了非公开听证会旨在保护证人及防止信息泄露而不能携带电子机器的规定，携带手机入场，并通过社交媒体广泛传播了现场情况。 此次骚动可能与乌克兰驻美国大使威廉·泰勒等最近前任、现任外交安保当局者接连向总统提出不利于总统的证词有关。特朗普方面一直主张：“从未提到以支付代价方式要求乌克兰对政敌、前副总统拜登进行调查。”但泰勒表示：“我接到了在乌克兰对前副总统拜登进行调查之前，暂缓提供军事援助和举行两国首脑会谈的指示。”特朗普21日表示：“民主党很凶，但很团结。共和党也应该更加粗暴地斗争。”《华盛顿邮报》指出：“共和党试图保卫总统的企图正逐渐变得疯狂。" 民主党表示：“在弹劾调查中，共和党议员也使用了和民主党议员一样的质疑时间。对会议和听证会拥有充分的接近权。”民主党还表示，将在不影响调查的前提下公开录音记录。

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