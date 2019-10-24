在石村洞古坟群整理出4.3公斤火葬人骨，首次确认百济王室的葬礼文化. October. 24, 2019 07:25. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 在汉城百济的王室墓地—首尔石村洞古坟群(也称古墓群)里，被火葬的人的4.3公斤骨头被清理了出来。这是首次在百济古墓中发现大量火葬的人骨，展示了汉城百济王室的葬礼文化，备受关注。 汉城百济博物馆23日表示，“古坟群南侧1号墓周边的发掘结果显示，在新发现的积石墓(积石冢)的3处葬骨礼仪部(埋葬尸体并举行葬礼的设施)出土了人骨。仅在一个地点发现两块以上人体同一部位的骨头，看起来是很多人的骨头。” 据分析，人骨和陶器等祭祀遗物一起被漂亮的粘土覆盖，火葬后被很好地粉骨。出土时像撒了一样以散落的状态出土。 值得一提的是，在百济古墓中首次发现了在1号墓和北侧2号墓之间南北向约100米，东西向约40米的空间内，16座四方形积石墓四面紧密相连的超大型“铰接式积石冢”。积石墓的边缘连成一轴，直接附石砌成，墓葬扩展形态，与1号墓相连。博物馆表示：“1号墓可能不是单独坟墓，而是铰接式积石冢的一部分。”同时出土的还有金耳环、玻璃珠、中国造青瓷、陶器、瓦等共5000多件文物。 博物馆附属百济学研究所的学艺研究员崔镇硕(音)表示：“可能是4世纪后期历经几代建造了坟墓。随着进一步发掘，铰接的积石墓有可能继续被发现。”铰接式积石冢在中国集安市的部分高句丽积石冢被确认为长链形态。 石村洞古坟群是从上世纪70年代开始正式进行挖掘调查的百济王陵级古坟群，目前已复原了5座积石冢和1座土冢等共6座。3号墓是一个边长50米的大型墓葬，也可以看作是实现百济鼎盛时期的近肖古王陵。据1917年度制作的古墓分布图显示，石村洞、松坡洞、芳荑洞一带虽然有300多座大型古墓，但由于战争和开发，大部分古墓被毁损，甚至消失。但博物馆解释说，很有可能还在地下留有部分坟墓。

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