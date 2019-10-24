金刚山旅游中断是谁造成的？居然要威胁“撤除韩方设施”. October. 24, 2019 07:25. . 《劳动新闻》昨天报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩表示，“与韩方一同进行金刚山观光的前任们的依赖政策是非常错误的”，并指示拆除金刚山韩方设施。金正恩甚至指责称这些设施是“看着就让人心情不好的乱七八糟的设施”。金正恩在1月1日新年贺词中提出“无条件重启开城和金刚山观光”的约定，不到一年的时间就一脚踢开，并对韩国进行威胁。 金正恩特别对“前任们的对韩依赖政策”进行抨击是不寻常的部分。因为在属于金氏一家遗训统治体制的朝鲜，对父亲金正日的主要政策提出质疑，本身就是史无前例的事情。分析认为，这是由于朝美谈判陷入僵局，解除制裁变得遥遥无期，朝鲜为了将责任推给美国和韩国而做出的算计性发言。这也是其强调自己强硬的悬崖战术的一部分，因为如果韩方不满足其要求，就连前一代的政策都可以推翻。 金正恩的发言是荒唐的贼喊捉贼。1998年现代集团名誉会长郑周永赶着牛群访朝促成的金刚山旅游，因2008年7月游客朴旺子被杀事件而中断。2010年3月朝鲜击沉天安舰后，韩国启动5·24对朝制裁，使金刚山旅游变得更加困难。因为朝方没有道歉或承诺不再发生类似事件，才导致金刚山旅游项目无法重启，朝鲜此举是把责任推卸给韩方的厚颜无耻的诡辩。 阻碍金刚山旅游的另一个原因是朝鲜拒绝无核化。如果朝鲜不履行有诚意的无核化，联合国的对朝制裁就无法解除，在这种情况下金刚山旅游很难重启。韩国国家情报院最近向国会情报委员会报告称，如果重启金刚山旅游，可能牵扯到联合国安理会对朝制裁决议中的“大量现金”问题。 金正恩的指示与去年与文在寅总统达成协议的《4·27板门店宣言》和《9·19平壤宣言》的精神背道而驰。这是对文在寅总统在22日的施政演说中敦促朝鲜响应韩半岛和平经济要求的否定回答。昨天，青瓦台就金正恩要求与韩国协商废弃设施一事的反应是“留下协商余地的积极信号”，但后来又撤回了这一说法，但这种低姿态只会使朝鲜更加偏离轨道。在因共同事业中断而随意拆除对方设置的设施的这种蛮横无理的形态下，怎么能进行基于信赖的合作事业呢？应该强烈警告朝鲜，如果毁损韩方设施，将严格追究责任，并明确传达除了朝鲜表现出真诚的非核化态度外，没有重启金刚山旅游之路的信息。一直容忍朝鲜威胁和妄言的低姿态应对，很有可能反而助长了朝鲜的傲慢。

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