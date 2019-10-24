丑闻带来的名声. October. 24, 2019 07:31. . 丑闻对名人来说是致命的，但对无名人士来说，却也是成名的阶梯。19世纪，法国画家爱德华·马奈因丑闻而名声大噪。虽然他是印象主义的倡导者，但他本人并不想参加印象主义的展览，而是希望通过国家的官方展览——沙龙展得到认可。 1667年在路易十四的统治下诞生的巴黎沙龙展是艺术家必经的一道关卡。因为奖励忠于传统和规范的学院派画风，创新性、实验性的美术作品很难通过审查。1863年的沙龙展，竞争比以往任何时候都更加激烈。提交的作品多达5000件，有2783件落选。落选的画家们对审查表示不满并提出抗议后，拿破仑三世举办了收集落选作品的“落选展”。不光彩的落选展包括马奈的三幅作品，其中之一就是《草地上的午餐》。 该画描绘了两位衣着考究的男子和裸体女子坐在公园里闲聊的场景。画中的男子与马奈的弟弟与朋友，而女子则是当时18岁的维克托林·莫朗，是马奈非常钟爱的模特。 看到这幅画后，现场观众都惊愕不已。他们感到十分愤怒，认为那不是优雅的维纳斯，而是一丝不挂的妓女，而且是在公共场合也厚颜无耻地坐在两个绅士之间。也许观众更受不了的是她那堂堂正正、充满挑战的目光。两年后，当马奈在沙龙展上展出同款裸体画《奥林匹亚》时，公众的愤怒和嘲讽达到了顶点。这两幅画都是参照文艺复兴时期巨匠蒂齐亚诺的名画绘制的，但几乎没有人对这种相似性感兴趣。 沙龙展给他带来的不是荣誉，而是稀世丑闻制造者的地位。正如这位走在时代前列的艺术家的命运一样，生前的马奈不得不忍受公开侮辱和苛责。但是在死后，他被称赞为“从传统和规范中解放绘画的革命家和开启现代主义黎明的近代美术之父”。

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