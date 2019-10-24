金正恩抨击“金正日金刚山经济合作政策”. October. 24, 2019 07:24. by 申娜莉记者、朴孝睦记者 journari@donga.com,tree624@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩23日视察金刚山观光地区时指示说：“把看着就让人心情不好的乱七八糟的韩方设施全部拆除。”金正恩还说，“前任领导人轻易地把旅游景区等让出去（给韩国）来获利的依赖政策是非常错误的”，阐明了要以朝鲜方式重新建设金刚山地区的决心。文在寅总统前一天在国会发表施政演说时强调南北间“和平经济”，仅过了一天，金正恩就指示拆除相当于南北关系象征的金刚山旅游设施，南北间隔阂明显。 当天，朝鲜《劳动新闻》报道称，金正恩表示，“把金刚山搞得就像朝鲜和韩国的共有之物，成了朝韩关系的象征和缩影，如果韩朝关系不发展，金刚山观光也不能搞，这是明显的错误观念”。金正恩还指出：“土地太可惜了”，“国家力量薄弱时，前任们想要依赖敌人的依赖政策是非常错误的。” 金正恩提及“前任们”，批判先父朝鲜国防委员长金正日决定进行韩朝经济合作的金刚山观光，这是非常罕见的事情。这似乎是对去年9月南北首脑在平壤共同宣言中达成协议的重启金刚山旅游及开城工业园区计划未能实现的不满。 4个月没有露面的李雪主女士、宣传鼓动部第一副部长金与正和“美国通”外务省第一副相崔善姬随同金正恩前往视察。分析认为，此举是向美国传递的信号，如果解除对朝制裁和朝美无核化谈判没有进展，朝鲜将以16日攀登白头山时表明的“自力更生”基调为基础探索新的道路。不过，也有分析认为，金正恩指示“与韩方相关部门达成协商一致后”再拆除，并表示，“如果韩方同胞愿意来已打造成世界级旅游景区的金刚山，我们随时欢迎”，留下了韩朝今后就此举行工作磋商或民间交流的余地。 青瓦台23日做出了慎重的反应。青瓦台相关人士表示：“首先应该明确分析（朝鲜）持什么立场，今后是什么计划”，“青瓦台没有就此发表的立场”。该相关人士表示：“只有朝鲜知道，这是不是对总统讲话的回应。” 有评价称，金正恩当天的发言事实上已使以执政圈为中心鼓动金正恩今年11月回访韩国一事泡汤。

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