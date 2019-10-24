全球规模最大化妆品专卖店“SEPHORA”登陆韩国. October. 24, 2019 07:24. by 申熙哲记者 hcshin@donga.com. 全球规模最大的化妆品专卖店“SEPHORA(丝芙兰)”将于24日在首尔江南区德黑兰路帕纳斯购物中心开设其在韩国的第一家化妆品专卖店。丝芙兰计划到2022年为止在国内开设14个卖场，预计其与新世界Chicor、CJ Olive Young等的竞争将会变得更加激烈。 丝芙兰23日表示，以帕纳斯购物中心店为开端，计划12月在中区南大门路乐天青年广场，明年1月在西大门区现代Uplex接连开设2、3号店。丝芙兰1号店从高端到中低档共拥有99个品牌。除了迪奥，圣罗兰、纪梵希等国内消费者所熟悉的品牌外，还有Tarte、Huda beauty、安娜塔西亚贝弗利希尔斯等首次进入国内的品牌。 韩国国内品牌中，爱茉莉太平洋雪花秀、赫拉、兰芝等入驻。这里还有丝芙兰挖掘后独家入驻的国内品牌WHAL MYUNG、Tamburins和Amuse。丝芙兰韩国代表金东柱(音)表示：“介绍多种美妆品牌，进而发掘韩国品牌，将成为出口的平台。” 法国名牌集团路易-威登(LVMH)旗下的丝芙兰在全世界运营着2600多家卖场。据悉，丝芙兰关注着韩国化妆品市场的成长趋势，从2~3年前开始准备进军韩国市场。据市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)透露，韩国的化妆品及生活用品市场规模达14.8万亿韩元，居全球第9位。欧睿国际方面解释说：“从2013年到去年，韩国市场年均增长了32.8%。” 有分析认为，无论从丝芙兰的概念还是产品的价格来看，它将和新世界Chicor展开直接竞争。Chicor凭借其高端品牌的优势，目前已开设了29家门店。在中低端产品方面，丝芙兰与CJ Olive Young之间的部分竞争将不可避免。欧睿国际服务流通部门首席研究员李熙恩(音)表示：“我们将积极推出丝芙兰这一名牌和之前只能在海外购买的品牌。国内原品牌店和健身美容店应该以差别化的产品阵容应对。”

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