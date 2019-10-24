《阿依达》卢克索演出，男女主人公是韩国声乐家. October. 24, 2019 07:24. by 李世亨 turtle@donga.com. 在埃及代表性古遗址卢克索举行的歌剧《阿依达》的演出中，韩国男女声乐家将作为主角登台表演。 23日(当地时间)，据驻埃及韩国文化院透露，26日和28日下午7时在卢克索哈特谢普苏特教堂前举行的此次演出中，女高音林世京(44岁，音译下同)将扮演阿依达公主，男高音李政桓(41岁)则负责演绎拉达梅斯将军。 此次公演是在《阿依达》首演150周年(2021年)前夕举行的纪念活动。《阿依达》是意大利作曲家威尔第的代表作品之一，以古埃及为背景，在当地广受欢迎。《阿依达》作品本身是埃及国王为纪念修建连接红海和地中海的苏伊士运河，委托威尔第创作作品而诞生的，1871年在首都开罗的歌剧院进行了首演。值得一提的是，此次演出在古埃及的中王国和新王国时期的首都，名为“世界上最大的野外博物馆”的卢克索举行，受到广泛关注。 林某和李某都是在欧洲活动的世界顶级声乐家，有着丰富的阿依达表演经验。2015年8月，林某在世界最高圆形剧场意大利维罗纳露天剧场中，作为韩国人首次扮演了《阿依达》的主人公。她还曾在斯卡拉剧院和柏林剧院等欧洲顶级舞台上演出。李某自2014年在奥地利圣马加莱滕歌剧节上首次饰演拉达梅斯将军后，在欧洲境内的阿依达公演中出演了65次以上。去年12月，他在开罗歌剧院演出，饰演拉达梅斯将军。

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