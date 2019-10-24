孙兴慜追平车范根保持多年的“韩国人欧洲最多进球”记录. October. 24, 2019 07:24. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)追平了韩国人欧洲赛场的最多进球纪录，与“传奇”前韩国国家足球队主教练车范根(66岁)并驾齐驱。 23日，孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)B组第3轮主场对阵贝尔格莱德红星(塞尔维亚)的比赛中攻入2球，帮助球队5比0大胜对手。孙兴慜在他18岁时的2010~2011赛季在德甲汉堡队开始职业生涯，10个赛季以来共打入121粒进球，追平了车范根1989年创造的韩国人欧洲赛场最多进球纪录。2019∼2020赛季开赛三个月还不到，从下一场比赛开始，孙兴慜每攻入一球都将创造新的历史。 当天，孙兴慜在上半场第16分钟和第44分钟分别攻入一球，下半场第18分钟，孙兴慜再次试图右脚射门，但皮球稍稍偏出球门横梁，遗憾未能上演帽子戏法，打破纪录的时间也不得不往后顺延。28日凌晨1时30分，孙兴慜所在的热刺队将在英超联赛第10轮客场挑战利物浦队，届时他将挑战最多进球新记录。 孙兴慜没有失去谦虚。赛后接受采访时，他表示：“每次(和车前主教练一起)提到我的名字时，我都会感到非常抱歉和光荣。为了不给前辈抹黑，我会更加努力。” 对于球队的气氛，他也表扬了队友。孙兴慜，“最近展现出了不愉快的样子，但是热刺队在之前5年时间里作为一个整体一直有着良好的表现。球员们都很努力，相信像今天这样的氛围能维持下去。” 当天，外电盛赞了孙兴慜的竞技能力。英国国营电视台BBC将孙兴慜评选为本场最佳球员(MOM)，并评价称，“孙兴慜已经达到世界最高水平，成为了热刺队竞技水平发展的引爆剂。”英国足球专门媒体《足球伦敦》也称赞说：“从比赛一开始就充满活力的孙兴慜是热刺队大胜的原动力。”足球伦敦和天空体育等英国主要体育媒体对当天孙兴慜的活跃表现给出了队内最高评分9分。 现在人们关心的是孙兴慜究竟还能取得多少粒进球。车范根在比较晚的26岁，即1979年才转会到德国，在德国度过了10年的职业生涯。SBS足球解说委员朴文成(音)预测称：“孙兴慜作为足球选手正处于最巅峰期。由于他是一个非常努力的球员，因此孙兴慜的鼎盛时期很有可能在今后几年里持续下去。”如果没有伤病等变数，将职业生涯延续到车范根退役时的36岁，那么他的进球会更多。孙兴慜到上赛季为止，一个赛季的平均进球数为13.2个，因此根据简单计算，到他36岁时的2027~2028赛季，他可以再进105个甚至更多。 2008年，在首尔东北高中读一年级时，孙兴慜被评为大韩足球协会优秀球员，之后他前往德国留学，并于2010年升入汉堡一队。在汉堡的3个赛季中，他一共打进20个球，随后又转战勒沃库森，在两个赛季中他又打进了29粒进球。在2015~2016赛季孙兴慜转会到英格兰托特纳姆热刺队，除了第一个赛季外，每年都以20粒左右的进球书写历史。

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