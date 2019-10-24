美国国务院警告称“俄罗斯韩国防空识别区是挑衅行为”. October. 24, 2019 07:24. by 常驻华盛顿记者 李正恩、军事专门记者 尹相虎 lightee@donga.com,. 美国国务院22日称俄罗斯军用飞机进入韩国防空识别区是“挑衅性行动（provocative operations）”，表示将阻止俄罗斯今后再次进入。 美国国务院22日（当地时间）对媒体提问表示：“就最近俄罗斯飞机挑衅性空军行动，美国强烈支持同盟国韩国及其忧虑。我们正在就此次事件与韩国进行紧密的协调。”国务院还向俄罗斯发出警告说，“我们将继续关注局势，将阻止俄罗斯今后再次使地区局势不稳定的企图”，并强调称，“美国对同盟国的防御承诺犹如铜墙铁壁”。 韩国和俄罗斯军方23日在首尔市龙山区联合参谋本部大楼举行了联合军事委员会。在24日结束的闭门会议上，双方将集中讨论开通直通电话的问题，以交换接近防空识别区的飞机飞行信息，以防止偶发性冲突。 去年8月，韩俄两国军方就设置空军直通电话达成协议，并于同年11月结束了谅解备忘录的文本磋商。据韩国军方介绍，之后有一段时间没有进展，但在今年7月23日发生俄罗斯军用飞机（A-50预警机）侵犯独岛领空的事件演变为外交问题后，双方一致认为有必要紧急构建合作体系，并恢复了磋商。 据悉，在当天的会议上，韩军对前一天（22日）6架俄罗斯军用飞机擅自进入韩国防空识别区表示强烈抗议，并敦促防止类似事件再次发生。军方消息人士表示：“俄罗斯虽然同意直通电话的必要性，但坚持不能承认韩国防空识别区等其他国家的防空识别区。”韩俄联合军事委员会是为了防止两国间的偶发性军事冲突和增进军事交流及友好合作而每年举行的磋商机制。

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