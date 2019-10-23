狂热分子的康复. October. 23, 2019 07:35. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 在憎恶和反目横行的时代，也有人高呼和解和共存。2015年获得朴景利文学奖的以色列作家阿莫斯·奥兹就是其中之一。他特别警惕的是犹太人的狂热主义。赶走巴勒斯坦人，占据他们地盘，却视他们为恶，憎恨他们的狂热主义。生前，他反复思考如何解决这个问题。 2002年，他在德国讲述了包含着这一苦恼的故事。他举例讲述了同事作家兼朋友以色列作家萨米米·卡尔的实际经验。有一天朋友在以色列坐了很长时间的出租车。不料，司机当即说道：“必须尽快消灭阿拉伯鬼子。”朋友想狠狠地批评他，但还是沉着应对。“那么谁去杀阿拉伯人呢？”司机回答说，分什么谁和谁呢，“我们所有人公平分担就行了。”也就是说，只要各自负责并杀死几个人就可以。虽然很让人无语，但朋友又推动了一下。“那我们这样吧，你在所负责的地区，挨家挨户敲门，把阿拉伯人一一确认并杀掉吧。就这样完成任务，走下楼梯，如果这时哪里传来婴儿的哭声，你还要上去杀那个孩子吗？”司机随即停顿了一下，答道：“你这个人太残忍了。” 奥兹向听众讲述这一轶事，是为了说明狂热分子被想象力的贫乏所困扰。所以就像朋友让司机想起孩子一样，只要给他们的心灵注入想象力，再狂热的人也不是没有恢复人性的余地。虽然即便如此还不能一举治愈狂热主义这一疾病，但也许会有所帮助。直到2018年去世为止，奥兹一直都没有放弃这种希望。这就是为什么在这个狂热主义盛行的时代，这个世界需要更多的奥兹们的原因。

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