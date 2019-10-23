孙兴慜入围今年金球奖30人候选名单，只要获得两票就能成为亚洲第一人. October. 23, 2019 07:34. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)入围了被足球选手推为世界最高权威奖—金球奖的30人候选名单。 主管金球奖颁奖仪式的法国足球媒体《法国足球》22日公布了本年度金球奖30人候选名单。法国足球网在其官方主页上公布了孙兴慜入选金球奖候选名单的事实，并介绍称，“展现最高水平的孙兴慜作为亚洲球员时隔12年再次入选金球奖候选名单。”孙兴慜与梅西(32岁•巴塞罗那)、C•罗纳尔多(34岁•尤文图斯)、范迪克(28岁•利物浦)等世界级球员并肩而立，成为候选人。 2002年效力于比利时安德莱赫特队的城南队战斗力强化部长薛琦铉(41岁)和2005年效力于曼联队的朴智星(38岁)也曾入选过候选名单，但当时候选人不是30人，而是50人。两位选手在当时世界记者团的最终投票中未能获得一张选票。 自1995年金球奖解除限制，非欧洲国籍球员也有机会获奖之后，孙兴慜成为第7位入围金球奖候选名单的亚洲球员。1998年，日本的中田英寿(42岁)成为亚洲首位入围者。此后，中田英寿在1999年和2001年也曾获得提名，成为亚洲唯一一位3次获得提名的球员。2007年伊拉克的尤尼斯•马哈茂德(40岁)和中村俊辅(41岁)被提名为候选人。当时，尤尼斯是首位获得一票的亚洲球员。 另外，希望之星李康仁(18岁•瓦伦西亚)入围了10名21岁以下球员组成的金球奖“科帕奖”候选名单。2018年的科帕奖由现在已逐渐成为法国超级明星的基利安•姆巴佩(21岁•巴黎圣日耳曼队)获得。

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