24小时，24场接力演唱会. October. 23, 2019 07:34. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 因“The House Concert”而为人所熟知的钢琴家朴昌秀继去年之后，将在一天内进行24场接力演出。从11月1日下午5点开始到第二天下午4点，在首尔江南区的Yulhaus每小时都准时开始演出。题目和去年一样，是《Why should？Why shouldn't？(为什么要做？为什么不行？)》，但加上了“Season2” “第一次跟搞哲学的朋友说计划，他说‘为什么要做？’。然后跟做哲学的其他朋友说了一下，他们说‘为什么不行？’。试想着写个题目吧。” 他说，自己并不乐意看到“竟然有这种别样的尝试”的惊讶之声。“我想让大家看到，一天之内展现24名各种类型的演奏家的节目。” 在今年的演出中，奚琴演奏家姜恩一、大琴演奏家车胜民、小提琴家李京善、竖琴演奏者李基华、电子音乐家崔江熙、玩具钢琴演奏家车惠利等多位音乐家将与他配合演出。Gentaro Kujirai等日本舞蹈家也将参加演出。没有规定。被定义为“free music”的朴昌秀的音乐在登上舞台的瞬间一切就都开始了。 “举例来说是这样的。演奏一次音阶时，偶然出现错误，然后换一个调，故意在同一个地方出现错误。即兴制定规则、结构。以这种方式产生大的画面。” 也不是一天都要看。去年，观看10个小时的观众创下了最长纪录。他说，尽管如此，他还是希望把整个演出看作是一部作品。演出将通过YouTube The House演唱会ㅌ频道公开。 他从2002年在首尔延禧洞的家中开始，不分场所地坐在地上听《The House Concert》。2013年在全国齐发举行“one day festival”，第二年在韩中日三国进行了近100场演出。2015年，“one month festival”在27个国家一个月的时间里演出了400多场，规模不断扩大。他说，锦湖韩亚文化财团的具有丰富经验的经纪人姜善爱(音)等三位经纪人的献身精神是自己最大的财富。 “今后我想集中精力做好音乐家的本职工作。希望今后的企划通过经纪人的新感觉延续下去。” 票价3万韩元。

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