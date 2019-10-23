韩国首位女警务官是独立有功者黄贤淑先生. October. 23, 2019 07:35. by 趙健熙 becom@donga.com. 经事后确认，韩国首位女性警务官是独立有功者黄贤淑先生(1902∼1964年•照片)。据悉，黄先生是三一运动当时与柳宽顺烈士一同入狱的独立功臣。71年前，本报刊登的人事调动报道成为查明黄先生的警务官履历的开端。 警察厅22日表示，最近在挖掘警察内部隐藏的独立功臣记录的过程中，确认了2015年获得建国勋章爱族章的黄先生于1948年11月10日被特聘为警务官，并被任命为内务部治安局(现警察厅)女警科科长，作为首位女性警务官任职的事实。此前，在2004年1月晋升为警务官的前济州地方警察厅厅长金仁玉(67岁)被认为是首位女性警务官。 黄先生被任用时，警务官是仅次于理事官(治安局长)的第二大警衔。目前，警务官的级别位于治安总监(警察厅长)、治安正监和治安监，排名第四，被称为“警察之星”，但当时属于最高级别指挥部。黄先生担任女警科科长一年多，全权负责处理女性和青少年案件的全国4个女子警察局。 警察厅时隔71年再次查明这一事实，本报的人事报道起到了一定的作用。黄先生在光复后将名字从“金顺”改为“贤淑”，警方管理的女警名单中只记录了改名后的姓名。这就是从去年开始进行的独立有功警察挖掘过程中没有找到黄先生的原因。 忠南地方警察厅扩大了分析对象，在翻阅国家报勋处功勋史料的过程中，找到了黄先生改名前姓名并记的公共调查书，以此为基础展开了文献调查，并在1948年11月16日刊本报第一版登载的《政府人事令》报道中确认了她被任命为警务官的事实。与警察内部辞令原薄进行对照，确定她是第一位女警务官。警察厅临时政府特别工作组(TF)组长李永哲(音)表示：“光复前后，很多资料破损或消失，很难确认记录，多亏有公信力的报纸报道保存完好，才得以进行挖掘工作。” 1919年三一运动爆发后，黄先生在同月20日拿着在忠南天安亲手制作的太极旗主导了万岁运动，后来被逮捕，并以违反保安法罪被判入狱1年。据1950年1月24日刊的《妇女新闻》报道，黄先生在万岁运动后，在公州刑务所与柳宽顺烈士被关在一个房间。黄先生在全北群山梅尔博尔丁女子学校(现群山荣光女子高中)担任教员的1929年，被指为光州地区学生的同盟休学运动的幕后人物，被拘留后，她在狱中展开了绝食斗争。光复后的1945年9月，黄先生创建朝鲜女子国民党，与李承晚前总统和白凡金九先生等民族领导人一起担任南朝鲜大韩国民代表民主委员。 警察厅从去年开始确认了包括5名女性在内的共55名独立运动家出身的警察，今后将继续在地方警察厅进行挖掘工作。

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