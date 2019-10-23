德仁天皇即位式上传达的信息. October. 23, 2019 07:35. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本天皇德仁22日在即位仪式上明确表示，将继承父亲的和平主义。但是对宪法修改使用了中立的表述。分析认为，这反映了目前日本正在持续进行改宪讨论的情况。 德仁天皇当天在东京千代田区王宫内的迎宾馆“松之间”，在有来自日本国内外2000多名人士出席的场合宣布即位，并表示，“明仁上皇在担任天皇的30多年间，总是在此祈祷国民幸福与世界和平。我再次深刻地认识到他所展现的这种面貌。”1960年出生的德仁天皇是第一位战后出生的日本天皇。 对于新天皇的即位宣言，静冈县立大学国际关系系教授奥园秀树表示：“这明确表明了继承其父对和平主义的想法，意义重大。父亲在巡礼日本占领地时反省过战争，这样的动向在德仁天皇时期也会持续。” 实际上，日本天皇德仁表示，“时刻祝愿国民幸福与世界和平，发誓将亲近国民，并根据宪法，作为日本国和日本国民统一的象征尽职尽责”，强调了对世界和平的愿望。 但与5月1日即位后发表首次感想时一样，他使用了“根据安法”的表述，没有表示对修宪和护宪的立场。日本首相安倍晋三把修宪当作“毕生的任务”，正在强力推行。国民大学教授李元德（音译）解释说：“在经历过战争的父辈时代，‘护宪’是绝大多数国民的意见，但现在因为有护宪和改宪两种意见，所以使用了中立的表达方式。” 日本天皇的宣言结束后，安倍晋三发表了贺词，并高呼“祝贺即位，天皇陛下万岁”。“万岁”之后紧接着还有两次，因此是“三呼万岁”。日方与会者在安倍首相的引唱下也齐声随唱“万岁”。作为国民代表的安倍首相站在比日本天皇所站的主席台“高御座”低1米左右的位置。对此，有人批评说，此举违背了宪法规定的国民主权及政教分离原则。 日本天皇夫妇当晚7时20分宴请了来自180多个国家的400多名使节。以日本国内人士和驻日外国大使等不同对象，截止到31日还将举行3次宴会。 安倍晋三首相以日本天皇即位仪式为契机，从21日开始与访日的各国代表进行了接力会谈。当天，安倍在东京赤坂迎宾馆与马尔代夫总统易卜拉欣·穆罕默德·索利和缅甸国家顾问昂山素季等20个国家的代表举行了会谈。日本官房长官菅义伟当天表示：“安倍首相将尽可能与出席登基仪式的外国人士进行更多的会谈”，“与世界各国分享日本政府为世界和平与繁荣、与国际社会携手共同解决各种课题的想法，这是非常好的机会。” 在此次活动之前，400多名海外主要人士同时进入日本，警卫工作进入了非常时期。日本警视厅20年来首次设立“最高警备本部”，投入警力2.6万多人。自1999年发生全日空飞机被劫持、机长被杀事件以来，成立以警视总监为本部长的最高警备本部还是第一次。

한국어