朝鲜威胁说“忘了延坪岛吗？”军方能否自信地回答“绝对没有忘记”？. October. 22, 2019 07:32. . 朝鲜的对韩宣传媒体最近在主页上上传了题为《已经忘记延坪岛了吗？》的视频。朝鲜此举是针对韩国海军陆战队司令李胜道15日在国政监查中表示“已经制定了在有事时将芍药岛完全夷为平地的火力计划”，并恐吓称，“2010年饱尝了我军火雨味道的家伙，头脑没有清醒而在胡说八道”。 最近朝鲜对韩国的胡说八道越来越严重。这是用凶狠的言辞引发南北紧张的典型手法。延坪岛炮击挑衅是2010年朝鲜炸沉天安舰后，自6·25战争之后首次对韩国领土进行狂轰滥炸的令人难忘的事件，它夺走了韩国两名国民和两名海军生命。李胜道司令当时是延坪部队负责人，是立即应对朝鲜挑衅的人物。作为海军司令，他对位于“北方限制线（NLL）”以北、拥有我国地名编号的芍药岛上的朝鲜军监视装备，发表有事时的摧毁计划，是理所当然的事情。国防部长郑景斗也对他的发言表示“展现了决断”。 但令人怀疑的是，韩国军队能否自信地说清楚地记得延坪岛事件。郑景斗部长昨天针对在野党议员主张“发表抗议声明”表示：“不值得对那样的事情一一应对。”当然，没有必要正面应对朝鲜的口头挑衅。但因为郑景斗曾将天安舰和延坪岛事件称为“西部海上的不愉快冲突”，所以其话语确实令人回味不爽。朝鲜厚颜无耻的态度，也是韩国政府在南北和解的名义下对朝鲜过去的错误行为不加追究、试图翻篇的对朝姿态的“回头镖”。 从去年开始，西部海域“北方限制线（NLL）”一带停止了炮声。因为根据韩朝军事协议，韩朝中断了一切炮击训练。韩国海军部队在西海五岛的K-9自行火炮射击训练已经中断，为了填补这一空白，他们来到陆地上进行射击训练。但是，事情就到此为止，没有进一步的进展。朝鲜反而拿出自己的挑衅进行威胁。军队不把话说在前头。必须表现出彻底的应对和惩戒态势。也要铭记，朝鲜可能会把韩国一直以来表现出的忍耐和宽大误判为孱弱和疏忽大意。

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