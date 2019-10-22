斯巴达的教训. October. 22, 2019 07:32. by 历史学家 . 在欧洲考察连想都不敢想的时候，记者曾经问过一名西方史专业的学生：“你去过斯巴达吗？”得到的回答是“没必要去啊！”他说，雅典到处都是遗迹，但斯巴达却一无所有。从游客的标准来看，确实没有什么东西。斯巴达的阿尔特米斯神庙仅留有遗址，四周围着铁丝网。露天广场只留下了橄榄树丛中的几块石头。 现在的斯巴达市是在19世纪重建的。随着中世纪其旁边的米斯特拉斯的兴起，斯巴达几乎变成了一个不像样子的农村，后来在昔日的名声带动下戏剧般地复活了。在公元前5世纪的鼎盛时期，斯巴达也是一座与华丽有着天壤之别的兵营城市。青少年们在兵营般的宿舍里吃着硬梆梆的面包和带有猪血的黑汤。 因此，在那个年代即使来到这里，斯巴达也可能是枯燥无味的城市。斯巴达人为什么会这样生活？因为历史需要支配比他们多几倍的海洛泰。亲自到这里一看，看到了另外一个原因。斯巴达市位于平原中部。就雅典而言，卫城是个了不起的要塞。这里没有那种地方。虽然附近有得天独厚的要塞米斯特拉斯，但斯巴达人拒绝住在那样的地方。要在平原上建立城市，支配周围，他们必须强大起来。 这就是斯巴达式教育和训练的原因。然而，得到地形和要塞的帮助不好吗？斯巴达人似乎认为那样会使精神变得懦弱。对于没有斗志和勇气的人来说，尖端武器、天然要塞之类，都没有任何用处。 即使是拥有最新武器的军队，如果缺乏勇气和斗志，也无法取得胜利。即使拥有了最先进的技术，战士的呼唤也应该是“我们是战士”，而不是“我们拥有比你更好的武器”。这难道不是古往今来一直对花里胡哨的东西视而不见的斯巴达给来访者的教训吗？

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