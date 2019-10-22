确认6•25战争时期“通度寺陆军医院存在”的资料被发现. October. 22, 2019 07:31. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 有资料显示，在6•25战争时期，在通度寺设立了陆军医院。通度寺21日表示，在确认龙华殿弥勒佛塑造坐像的服装遗物的过程中，发现了1950年6•25战争爆发后在通度寺内建造第31陆军医院，截至1952年4月运营2年左右的事实的《龙华殿弥勒尊佛更造成缘记》。 九河大师用毛笔书写的缘记中有这样一段内容，3000多名国军伤兵进入寺院后隐居起来。确切名称为第31陆军医院通度寺分院。本报在1951年10月24日题为《李总统赠与伤残军人袜子》的报道中报道称，李承晚总统向在第31陆军医院通度寺分院接受治疗的伤残军人赠送了1600双袜子。 当时，医院收容了在洛东江战线受伤的士兵，磕头行大礼的殿阁和山内的庵子都挤满了受伤士兵。部分设施被用作医院办公室、治疗室、手术室等，僧侣们则负责看护受伤士兵。 方丈成波(音)大师表示：“从先辈大师那里听说，在接受治疗的过程中死亡的士兵每天达到了10人以上。在通度寺茶毗场为阵亡者火化。”当时对在治疗过程中死亡的军人进行火葬的茶毗场，目前距离通度寺山门400米左右，位于右侧半山腰。

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