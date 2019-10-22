韩国政府决定放弃世界贸易组织发展中国家地位. October. 22, 2019 07:31. by 崔惠? herstory@donga.com. 韩国决定放弃在国际贸易中可以享受关税和补贴优惠的世界贸易组织发展中国家地位。农业界要求10万亿韩元的补偿，但政府主张，“即使撤销发展中国家地位，也不会对农业造成损害”，因此预计将引发争议。 据政府和国会有关人士21日透露，政府已经决定放弃世贸组织发展中国家地位，正在协调公布时间。经济副总理兼企划财政部长洪楠基25日主持召开对外经济部长会议，确定撤回发展中国家地位的可能性很高。在公布最终结果之前，企划财政部第一次官金容范等政府有关人士将于22日在首尔大韩商工会议所会见农业人团体，进行最后的说服工作。 此前，随着中国和印度享受世贸组织发展中国家的地位、经济迅速崛起，美国一直要求在承认发展中国家地位方面需要改善制度。《世贸组织协定》中规定优待发展中国家的条款约有150项。其内容为发展中国家向发达国家出口时享受关税优惠或向国内产业提供补贴。美国总统特朗普当地时间7月26日表示：“如果世贸组织90天内不撤销对中国等20多个国家的发展中国家的优惠政策，美国哪怕是单方面，也要中止（他们的）发展中国家待遇。”特朗普总统宣布的期限是本月23日。 韩国政府认为，即使撤销发展中国家地位，农业部门得到的优惠也不会有变动。政府表示，美国过去在世贸组织正式会议和非正式磋商等场合多次表明立场，要求各国维持目前享受的关税优惠等，因此没有实质性变化。另外，实际上世贸组织内最后的农业磋商——多哈发展议程磋商已经搁置了19年，因此普遍认为，以后几乎没有主张发展中国家地位的谈判场合。 韩国政府判断，由于与美国之间的悬案堆积如山，因此固守实际利益较少的发展中国家地位的名分较少。韩国与美国就明年防卫费分担问题开始进行协商，而且通过《贸易扩张法》第232条征收汽车关税的决定将于11月13日生效。韩国政府相关人士表示：“如果韩国继续留作发展中国家，稍有不慎美国与中国之间的争斗就会变质为美国对韩国的格局。” 相反，农业界和学界则担心，即使没有眼前的影响，如果今后世贸组织农业磋商得以重启，大规模缩减关税将不可避免，农业将受到损失。全国农民会总联盟、光州全南联盟等6个农民团体21日在全罗南道务安郡全南道厅前举行记者会，指出“进口农产品关税将降低，政策补贴也将受到影响”。首尔大学国际研究生院教授安德根表示：“即使暂时没有损失，在今后的磋商中关税优惠确实会减少。” 农业界就放弃发展中国家地位问题向政府要求10万亿韩元的补偿。但是，政府提出“农业没有损失”的理论，在制定对策上也遇到了困难。韩国农畜产联合会所属团体们组成了紧急对策委员会，主张“将农业预算与国家预算的比率提高到5%，并由政府出资支援农渔村共赢合作基金的不足部分”。农业界主张的明年预算的5%是25.7万亿韩元，比明年农食品部的预算（15.3万亿韩元）还要多10.4万亿韩元。

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