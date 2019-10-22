郑景银/白荷娜组合夺得丹麦公开赛女双金牌. October. 22, 2019 07:31. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 羽毛球女子双打郑景银(29岁•金泉市厅)/白荷娜(19岁•MG新村金库)组合在2019丹麦公开赛上夺得金牌。 20日，世界排名第45位的郑景银/白荷娜组合在丹麦欧赛登体育馆举行的世界羽联(BWF)世界巡回赛750丹麦公开赛女子双打决赛中，以2-1(9-21、21-19、21-15)逆转战胜世界排名第3位的来自中国的陈清晨/贾一凡组合。 第一盘郑景银/白荷娜组合以12分之差大败于对手，在第二盘比赛中，郑景银/白荷娜开局就以5：10大比分落后。此后，郑景银/白荷娜在15：18落后的情况下连续得分，将比分扳成18：18平后再接再厉拿下第二盘，并在第三局15：15后没有再让对手得分，上演了惊心动魄的大逆转。 老将郑景银和新锐白荷娜在5月份成为搭档后，获得了第二枚国际大赛金牌。她们在今年7月获得了加拿大公开赛铜牌和美国公开赛银牌，在8月夺得印度海得拉巴公开赛金牌等。 韩国羽毛球女子双打为了获得2020年东京奥运会参赛权，内部竞争非常激烈。世界排名第5位的李昭熙/申圣灿(以上仁川国际机场)组合、排名第8位的金素英(仁川国际机场)/孔熙容(全北银行)组合占据2强的情况下，郑景银/白荷娜组合和排名第33位的张艺娜(金泉市厅)/金惠林(仁川国际机场)最近也逐渐崭露头角。根据规定，一个国家最多可以派出两队组合参赛，而且两队组合必须全部进入世界排名前八位。

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