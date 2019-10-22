智利爆发反政府示威. October. 22, 2019 07:32. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 从18日开始，南美智利就上调地铁票价问题爆发了激烈的反政府示威。塞巴斯蒂安·皮涅拉总统19日宣布取消票价上涨方案，实行为期15天的紧急状态，但截至20日，至少已有8人死亡、数十人受伤。韩国外交部21日针对智利全境发布了旅游警报第二阶段（克制旅行）。香港、埃及、黎巴嫩、厄瓜多尔等世界多个国家也掀起了反对经济困难和独裁的反政府示威。 ○地铁票价“上涨50元”引发民众愤怒 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，智利政府本月初表示，将把最拥挤的上下班时段首都圣地亚哥的地铁票价从原来的800智利比索（约合1320韩元）上调到830智利比索（约合1370韩元）。虽然只上调了30比索（约50韩元），但饱受两极化和高物价之苦的国民感到非常愤怒。据英国广播公司（BBC）报道，智利低收入阶层将工资的30%用于地铁票价。地铁票价也在世界56个国家中排名第九。2017年，智利1%的富人掌握了国家全部财富的26.5%，50%的低收入者只拥有2.1%，两极化现象非常严重。智利政府今年1月也以赤字为由提高过地铁票价，几周前还提高了电费。 受到公共费用上调直接打击的平民立即走上街头。他们向公共机关、公共汽车、商店等放火，表示愤怒。19日，一家超市发生火灾，造成至少3人死亡。20日，被推定为示威队所为的服装仓库火灾也造成5人死亡。据当地媒体报道，到目前为止，仅被关押的人就有1400多人。 虽然受到惊吓的智利政府19日撤回了上涨票价的决定，但国民的愤怒依然如故。这是因为对中右派皮涅拉政权的新自由主义政策不满。皮涅拉在2010年至2014年执政后，从2018年起再度掌权，他指责前任总统米歇尔·巴切莱特的福利为主的政策，并推进紧缩、民营化等。特别是，18日晚他到高级餐厅吃饭的照片被公开，更加助长了示威者的愤怒。 皮涅拉政权19日宣布圣地亚哥进入国家紧急状态。这是自1973年至1990年独裁者奥古斯托·皮诺切特实施铁腕统治17年之后，智利政府首次宣布紧急状态。20日，宣布进入紧急状态的地区增加到了首都圈全境、瓦尔帕莱索、科金博、比奥比奥、奥伊金斯等地区。皮涅拉总统声称“示威者拥有犯罪组织的典型形态和武器”，并主张采取强硬措施，预计死伤人数将进一步增加。 ○全世界都在示威 在其他拉美国家厄瓜多尔和洪都拉斯，最近的反政府示威也非同寻常。阿根廷将于27日举行总统选举，今年一直经历“一国两总统”体制的委内瑞拉社会也陷入极度混乱。彭博社就此分析认为，整个拉美地区陷入“原材料困境”。整个中南美地区已经习惯了2000年代原油、铁矿石、铜等原材料价格上升期执政的左派政府的善心福利政策。最近，由于世界经济放缓，原材料价格暴跌，福利优惠减少，经济也大不如前。在这种情况下，高呼紧缩的右派政权陆续执政，这意味着与平民的矛盾不可避免。 同样在经济困难和长期独裁下呻吟的中东各国的情况也类似。黎巴嫩政府17日宣布对在线聊天软件“whatsapp”征收每月6美元的税款，愤怒的民众走上了街头。埃及、伊拉克、突尼斯等国家也持续着反对经济难及独裁的示威。从6月初开始，香港连续4个多月举行反华示威，但情况丝毫没有好转的迹象。

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