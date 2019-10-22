用艺术表现的“共同生存的城市”. October. 22, 2019 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. 京畿道安养市坪村中央公园里出现了一座巨大的“空气净化塔”。这是作为荷兰设计师丹•罗塞哈尔德的“无烟雾项目”的一环设置的7米高的塔。罗塞哈尔德的“无烟雾项目”旨在与政府、学校和清洁技术产业合作举行研讨会，同时探讨如何消除市中心的烟雾(Smog)。其中之一就是将巨大的空气净化器安装在公共场所的“无烟塔”。 该塔楼之所以经荷兰和中国来到韩国，是因为17日开幕的第六届安养公共艺术项目(APAP6)。以公共艺术为主题的国际三年展APAP今年将以“共生城市”为主题，邀请来自7个国家的47组作家在公共场所展示100多幅作品和项目。 展览大致分为“安养”“共生”和“未来城市”三个主题。“安养”将展示用现代手法诠释地名“地上乐园”的作品和项目。安养艺术公园内的商街和地区作家项目、市民参与项目都属于这一范畴。 乔治•鲁斯作家的“生活”字体引起错觉效果的作品可以在“共生”栏目中看到。传递沟通与交流的新加坡作家李园的圆桌乒乓球台、“乒乓Go-Round项目”也将在安养艺术公园碧泉广场充气帐篷内部展出。 罗塞哈尔德的“无烟自由塔”被列入《未来城市》栏目。由国内外作家参与，诠释“共生城市”主题的展览《比明天更好》将在安阳法比利翁内部举行，回顾公共美术意义的国际研讨会将于10月26日在安养蓝蒙特举行。该展览将持续到12月15日。

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