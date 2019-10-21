韩国首位归化马拉松选手吴走韩获东京奥运会参赛权，切沃罗尔实现大赛两连胜. October. 21, 2019 07:33. by 李沅柱, 金培中 takeoff@donga.com,wanted@donga.com. 韩国第一位归化入籍马拉松选手吴走韩(31岁•青阳郡厅，肯尼亚名威尔逊•罗亚那•耶鲁费)将在明年东京奥运会上戴上太极徽章参赛。 在20日举行的2019庆州国际马拉松比赛中，吴走韩以2小时08分42秒的成绩获得亚军。虽然冠军被去年的冠军得主肯尼迪•基普洛夫•切沃罗尔(29岁•肯尼亚•2小时08分21秒)夺走，但他在取得韩国国籍后首次成功跑完全程，并游刃有余地通过了东京奥运会参赛标准(2小时11分30秒)。东京奥运会规定，通过基准纪录的选手，每个国家允许3名选手参赛。大韩田径联盟解释说：“在其他国内选手中，没有比吴走韩成绩更好的选手，因此可以认为他已确定可以参加明年的东京奥运会。” 吴走韩曾在国内唯一的国际田径联盟(IAAF)黄金标签大会首尔国际马拉松赛上4次夺冠(2012年、2015年、2016年、2018年)，在庆州国际马拉松赛上3次夺冠(2011年、2012年、2015年)等，仅在“东亚马拉松系列赛”上就夺冠7次。拥有2小时05分13秒国内比赛最好纪录的他在去年通过特别入籍成为了韩国国民。但是以确定入籍的去年7月31日为起点，3年宽限期内的比赛成绩不被认定为韩国选手记录。 吴走韩在结束比赛后表示：“很遗憾没能实现赛前瞄准的夺冠和2小时5分多钟的纪录。因为目标就是奥运会奖牌，所以现在所有训练都将配合东京奥运会进行。”指导吴走韩的白石大学教授吴昶锡(音)表示，“奥运会马拉松比赛是排名赛，而不是纪录比赛，因此将把重点放在读懂其他选手的节奏，如何在前面领跑的训练上。”吴走韩将于11月底返回肯尼亚训练，他计划明年3月参加首尔国际马拉松比赛前夕回到韩国。 切沃罗尔(29岁•肯尼亚)以比吴走韩快21秒的个人最好成绩实现了大赛两连冠。他还拿到了给达成2小时08分大关的选手的5000美元奖金，他充满自信地说，“明年还会参加该比赛，争取实现大赛历史上首次三连冠。” 在晴朗的天气中，1万多名大师级赛参赛者也欣赏了粉黛乱子草群落和联合国教科文组织指定世界遗产，奔跑在秋天，奔跑在千年古都庆州。 另外，庆北道经济副知事全宇宪、庆州市长朱洛英、大韩田径联盟会长裴浩元、庆州市议会议长尹炳吉、庆州警察署署长李根宇、东亚大冢常务李镇淑、东亚日报评论主笔朴帝均(以上人名均为音译)等人出现在当天的出发起跑线上，激励了参赛选手。

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