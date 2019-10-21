画画的神父的第15次展览. October. 21, 2019 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. 天主教司祭兼画家金泰源神父(67岁，音译)将于下月13日至19日在首尔江南区美术馆举行“第15次展示会”。此次展览是整理始于1979年的40年画业的金神父个人回顾展。届时将展示他在巴黎留学时画的素描和铜版画、1995年开始画的油画、2006年开始画的漆画等100多幅作品。 展览作品中，《人类极限1、2》记载了有时如花儿盛开，有时会发生冲突的世事。 “其中包含了时而喷火，时而溢出善良的人类的样子。有的人看到红色的痕迹就联想到血。可能看起来是那样，但并不是将血液形象化。只是表现了人类可以思考和迸发的各种心情。” 金神父1979年在法国学习神学时接触了绘画。小时候也喜欢画画，自然就迷上了画画。 “难道不让神父画画吗？在学习神学的时候，也经常看到街上的画。后来去了巴黎国立美术学校进修。” 漆画是从定居江原原州后开始的。1995年，他担任原州丰水院教堂主任神父，从来访的张翼主教那里了解了油漆。通过观看无形文化遗产12号金相洙(音)匠人和釜山新罗大学教授权相五(音)所著的书等，了解到了其技法。 他在干燥的银杏树上按一定比例配上麻布、柞木粉、黄土，打底。在上面画一幅粘着颜料粉的“干漆粉”画。据说，如果采取这种方式进行创作，作品可以维持很长时间。 “这次展览还推出了《我房间里的虎鲸》和《我房间里的鲨鱼》。这是正反两面都能看到的作品，本来是放在我房间的水族馆里展示的。可见漆画的耐久性强。” 作为神父和画家的他讲述了对人类的热爱。 “尊重生命，关爱人类是我作品中一贯体现的主题。为了传达这样的爱，画画现在也不再那么热爱，而是想让人们看到。”

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