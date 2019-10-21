像鸟儿一样自由 无法驯服的爱情—《卡门》. October. 21, 2019 07:34. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “卡门是太阳的歌剧，它能驱散潮湿和忧郁。富饶，精密，建筑上完美。”(弗雷德里希•尼采) 让曾经沉溺于瓦格纳而无法自拔的哲学家回头的比才的歌剧《卡门》被萨拉萨特改编成小提琴曲《卡门幻想曲》，连弦乐爱好者都为之倾倒，是一部让歌剧新人第一次见到它的瞬间就陷入其中的作品。2015年荣获首尔艺术殿堂艺术大奖，实力得到认可的索尔歌剧团(团长李素英)将把法国音乐剧的代名词“卡门”搬上艺术殿堂歌剧院的舞台。 这部歌剧讲述了“蛇蝎美人”的代名词吉普赛女郎卡门和英俊天真的副士官唐-豪塞之间的致命爱情，西班牙安达卢西亚的华丽旋律将观众带入地中海的阳光中。在全欧洲的歌剧院中，一直被认可为天才舞台设计师的雅科莫•安德里科，将以安达卢西亚特有的白色粉壁装饰舞台。导演则由2016年在意大利南部卡塔尼亚的古代剧场将贝利尼的《诺尔玛》全部售罄的詹多梅尼科•巴卡里担任。 背景是19世纪初的塞维利亚。与家乡姑娘米卡埃拉谈婚论嫁的副士官唐-豪塞被烟厂女工卡门迷住，犯错离开军队，混入土匪群中。 然而，唱着“爱情像小鸟一样自由，无法驯服”的卡门的内心，很快就对唐-豪塞产生了厌倦....... 吉普赛女郎卡门一角将由，以米兰斯卡拉剧院为首，在全世界范围内展示现役最优秀的“卡门”的朱塞菲娜•费恩蒂和国内顶尖女高音歌唱家秋熙明(音)联袂出演。纯真男唐-豪塞一角由通过2015年在全欧洲电影院上映的《卡门》实况影像，演唱实力和演技同时得到认可的赞卡尔洛•萨尔贝，和在维罗纳露天歌剧等获得好评的达里奥•维埃特里共同出演。唐-豪塞的故乡恋人米卡埃拉由女高音金恩熙、黄真雅负责，凭借《斗牛士之歌》成为第二幕“抢镜头者(scene stealer)”的斗牛士艾斯卡米里奥将由男中音埃利亚巴比安和禹柱浩出演。 《卡门》不仅在听觉上，在视觉上也要通过华丽的西班牙舞曲吸引观众。从古巴返销国内的《哈巴内拉舞曲》、充满干燥空气的《塞吉迪亚舞曲》、展示斗牛士立场的《快速二拍子双步舞曲》等西班牙舞蹈，将由在西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰大学获得硕士学位的开放剧院代表李惠景担任导演并负责编舞。 如今在歌剧唱片界与安东尼奥•帕帕诺分庭抗礼的大师阿尔贝托•贝罗内西将担任指挥。他目前正担任博洛尼亚科穆纳莱剧院艺术总监和普契尼艺术节代表。他曾发行德意志留声机公司(DG)雷布洛•普契尼《埃德加》、乔尔达诺《费多拉》、马斯卡尼《朋友弗里茨》等歌剧全曲专辑。另外，Prime Philharmonic Orchestra和Winner歌剧合唱团将出演。 11月16日晚7时，17日下午5时。3万~25万韩元。

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