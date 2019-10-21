美国要求“支付更多分摊额”，不应超越韩美协定压榨韩国. October. 21, 2019 07:34. . 在韩美有关驻韩美军防卫费分摊额的磋商即将于23日至24日在夏威夷举行前夕，美国国务院日前表示，韩国必须更加公平地分摊相关费用。国务院18日发布报道资料称，“唐纳德·特朗普总统此前已明确表示，韩国在公平的分摊上可以有更多贡献，必须有更多贡献”，提出了上述主张。在正式的分摊额磋商前夕，美国表明了大幅提高分摊额的方针，公开向韩国施压。 美国一直通过各种途径，向韩国索要比目前金额高出5倍以上的50亿美元（约合6万亿韩元）。据悉，尤其是账单上添加了韩美联合军演和展开战略资产的费用——“准备态势费”，以及美国人军务员和支援美军家人的费用。这一数字甚至高出了美国国防部3月公开的驻韩美军驻扎费用总额44亿美元（约合5万亿韩元）。这不是“公平的分摊”，根本就是向韩国转嫁所有费用的“全部负担”。 关于驻韩美军驻扎费用，根据《驻韩美军地位协定》，由韩国设施和提供用地，发生的其余费用由美国承担，作为此外的协定，双方还签署了防卫费分摊特别协定（SMA），韩国提供部分支持。而这也是指驻韩美军里韩国劳工的工资、美军基地内的建设费用和军需支援费用等3个项目。展开战略资产的费用和美军的人工费等，根本就是超出韩美同盟协定界限的无理要求。因此才会出现驻韩美军不是盟军，而要成为雇佣兵吗的说法。 当然，美国方面这样过分的要求是有原因的。很大程度上，他们明知这是总统想要追加收取驻军费用全额的算计法而出现的不合理的额度，但又拗不过总统的固执，只能这样向韩方提出要求。美国驻韩大使哈里·哈里斯也表示：“一旦开始磋商，最后会在中间阶段的某个地方达成折中方案。”但是，就算是他所说的“中间”，对于韩国来说也是巨大的负担。美国表现出似乎根本没有把韩国放在眼里、首先要压榨韩国的态度，是绝不可取的。 本来就韩美同盟的未来，现在就有很多人担心。不仅是韩美围绕朝核谈判是同床异梦，还有战时作战指挥权的移交之后的指挥体系和关于《韩日军事情报保护协定》到期，也产生了矛盾。如果连同驻韩美军也因为钱而争吵不休，同盟的价值势必出现动摇。同盟关系中，虽然有实力的差距，但根本是基于共同利益的平等关系。要合理地磋商，而不是让人觉得是在仗势欺人。

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