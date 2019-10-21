足迹. October. 21, 2019 07:34. . “就算是行走在白雪覆盖的原野上时，也不要因为没有路而胡乱行走。现在我行走留下的足迹，会成为将来人们走的路。”——西山大师 我的娘家母亲还健在，她是一名年近九旬的元老级儿科医生，也是前辈女医生。她失去丈夫后长时间一个人独处，我对她的寂寞感到歉疚，经常问候她。每当这种时候，总会听到她说，因为总在学习和熟悉新东西，没有时间无聊。那一瞬间，总是让懒惰的孩子感到尴尬。 高中三年级时，女儿因准备考试而吃力，母亲在女儿身边亲手写毛笔字，一起熬到深夜。虽然只是彻夜陪在身边，但看到母亲那种一丝不苟、始终如一的样子，我也产生了“我最终也能挺过去的”自信。比任何唠叨都要动人的，是勤劳的父母做出的榜样。这种子女教育方式是多么艰苦、但同时又是多么正确，我现在教育着自己的孩子才体会到。 老母亲因为女儿而开始写书法，几年前入选为国家级作家，多次在比赛中获奖。通过令人骄傲的母亲形象，而不是懒惰、有依赖性的老年人，我再次学到了，以持续的好奇心开始新的学习、自立经营的健康人生，是多么美好的东西。 上面的文字是母亲最近正在练习的西山大师的语录。从中可以看出，西山大师身为禅僧，在国家陷入千钧一发的危机时，以僧兵领袖的身份站出来的正直精神。母亲教会了我，总是以率先垂范、给他人做出榜样的正确人生价值。今年秋天，我要头前带路，陪她去走走绚丽的枫叶路。

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