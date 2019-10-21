5G版Galaxy Fold 21日起转为普通销售. October. 21, 2019 07:34. by 柳根亨 noel@donga.com. 曾引发“缺货现象”的三星电子的“Galaxy Fold 5G”(照片)将从21日开始转为普通销售。上月6日在韩国上市的Galaxy Pold此前只能通过事先预约购买，但从21日开始在三星电子网站、全国三星数码广场、移动商店、移动通信公司卖场等也可以购买。 Galaxy Fold有波斯菊黑色和太空银两种配色。这款手机将以移动通信公司模式和自给制模式上市，价格为239.8万韩元。到目前为止，在韩国、美国、英国、法国、德国、西班牙、瑞士、挪威、俄罗斯、新加坡、泰国、南非、沙特阿拉伯、墨西哥等21个国家及地区上市。 Galaxy Fold作为三星电子的首款折叠式手机，虽然此前受到各种争议，但一直备受国内外期待，甚至出现了缺货现象。第1、2轮预售将在10到15分钟内结束了，第3轮预售量也在不到一天的时间里物量被消磨殆尽了。据智能手机业界推测，Galaxy Fold前三轮预售期间共售出约3万部。 Galaxy Fold的人气要素有可以“折叠展开”的折叠式显示屏、多任务处理等软件的高完成度、强化的耐久性等。例如，美国的信息技术(IT)媒体Cnet还展开了利用“Foldbot”进行无限反复折叠并展开Galaxy Fold的耐久性实验。Foldbot经过12万次左右的反复折叠展开后画面开始出现异常，但美国媒体评价称，“在这种毫不留情的评价中坚持了12万次，令人惊讶。” 三星电子计划在全球少量销售旗下首款折叠式手机Galaxy Fold，出货量在100万部左右。

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