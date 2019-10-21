日本国会议员给“向海洋排放核污水”加温. October. 21, 2019 07:34. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本前环境相原田义昭（现任自民党国会议员，照片）在谈到福岛核电站污染水向海洋排放一事表示，“这是我怀着作为政治家的责任所说的。”日本政府的正式立场是“现在还没有决定”，但原田的话引发了日本政府已决定向海洋排放核污水的怀疑。 原田17日在东京第二众议员会馆接受《东亚日报》的采访时强调：“福岛核电站核电站经处理的废水（经过ALPS净化处理的的污水）向海洋排放，是怀着作为国务大臣、国会代表、政治家的责任所说的。”他在身为环境相的最后一天、上个月10日首次提出了“向海洋排放核污水”，时任政府发言人、日本内阁官房长官菅义伟称这是“（原田的）个人意见”，划清了界限。但原田说，“（这是我）担任环境相1年期间持续与专家见面进行讨论并得出的结论”，明确表示并不是个人意见。 对于向海洋排放，原田说：“原子能管制委员会委员长更田丰志多次说过，‘出于科学标准，向海洋排放完全没有问题’。因为最厉害的管制机构都说‘没问题’，我对此是相信的。”但是，对于“是否曾经和安倍晋三首相协调过意见？”的问题，他回答：“没有。”他说：“主管部门经济产业省将作出最终决定。如果最终决定是向海洋排放，我认为，国家必须补偿福岛渔民（因污水排放传闻）所受的损失。”

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