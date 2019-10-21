李洛渊为出席天皇登基仪式、与安倍晋三举行会谈访问日本. October. 21, 2019 07:34. by 韩相俊记者、常驻东京记者 朴亨俊 alwaysj@donga.com,. 韩国国务总理李洛渊为出席天皇登基仪式和与日本首相安倍晋三举行会面，22日起对日本进行为期三天两夜的访问。这是自韩日矛盾7月正式爆发以来韩国派出的最高级别的特使，引发了人们对韩日两国在11月举行首脑会谈可能性的谨慎期待。李洛渊总理计划于22日出席天皇登基仪式，并于24日与日本首相安倍晋三见面。 日本《读卖新闻》报道称，韩国政府正在研究下个月举行韩日首脑会谈的方案。该报认为，11月初在泰国举行的“东盟10+3（韩中日）”首脑会议和11月中旬在智利举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议期间，韩日两国领导人有举行会晤的可能性。由于《韩日军事情报保护协定》将于下个月23日到期，两位领导人如要出面寻求解决方法，需要在这之前行动起来。 对此，青瓦台表示，“要看李洛渊总理和安倍首相的会谈结果”，慎重地流露出期待。一名相关人士表示“如果日本没有解决出口限制等的动向，两国首脑的会晤并不容易”，“相反，如果双方找到契合点，因为两国距很近，首脑会谈可以在任何地方都举行。”对此，正在美国访问的韩国经济副总理兼企划财政部部长洪楠基19日（当地时间）会见记者时表示：“李总理与安倍首相的会面也许能够成为重要的动力”，“我认为，韩日之间应在年内了结这一问题，消除不确定性。”

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