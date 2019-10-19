出现解冻迹象的韩日关系，要像碰触“玻璃器皿”一样，不应错过机会. October. 19, 2019 07:36. . 韩国政府决定由国务总理李洛渊参加22日日本天皇德仁的登基仪式，韩日关系也难得出现了解冻气氛。文在寅总统将通过李洛渊总理向日本首相安倍晋三发去包含改善两国关系意志的亲笔信。李洛渊总理表示，将通过与安倍举行会谈，起到为年内举行韩日首脑会谈营造氛围的“跳板”作用。 安倍首相也在16日的参议院预算委员会上就韩日关系表示，“不能总是断掉对话”，“韩国是重要的邻国”等，以近来少有的柔和态度表现出对话的姿态。 文在寅总统写给安倍首相的第一封亲笔信具有希望恢复中断的对话的信号意义。要想解决冰冻的韩日关系，“恢复首脑间的信赖”非常重要，从这一点来看，举行韩日首脑会谈迫在眉睫。两国首脑自去年9月举行联合国大会时会面以来，已一年多没有举行会谈。到年末为止，预计有“东盟+3”（韩中日）峰会（泰国，10月31日∼11月4日）、亚太经合组织（APEC）峰会（智利，11月16∼17日）、韩中日峰会（中国，12月末）等多边外交日程，只要下定决心，两国首脑就能利用这些机会面对面坐下来。 韩日之间自去年10月大法院做出强制征用判决后，矛盾从外交扩大到经济、安保领域，并不断升级，而且对解决方法的认识差距仍然很大。但是，如果通过首脑间的会面，确认有解决问题的意志，并建立信赖关系，那么以后将可以打开通过事务级外交寻找解决方案的途径。首先，日本可以先撤回出口限制措施，韩国再讨论终止《军事情报保护协定》的决定。刚好本月31日，韩日议员联盟总会在东京举行，国会议长文喜相将于下个月4日访问日本出席二十国集团（G20）国会议长会议，两国间有着多种外交渠道。 韩日两国此前一直将关系恶化的责任推给对方国家，只展开了“责怪你”的攻防战。但是现在没有多少时间了。下个月22日，《韩日情报保护协定》将到期结束，年内根据强制征用判决将启动强制出售日本企业国内资产的程序。至少在今年内，邻国首脑要摆脱一年多没有举行会谈的非正常状态。希望就像李洛渊总理所说的那样，像碰触“玻璃器皿”一样小心处理韩日关系，并迅速取得切实的成果。

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