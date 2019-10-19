中国出现27年来最低增长率，停滞阴影渐浓. October. 19, 2019 07:36. by 尹完準, 李建赫 zeitung@donga.com,gun@donga.com. 中国第三季度（7月至9月）的经济增长率仅为6.0%，为27年来的最低值。有分析认为，随着韩国企业出口和直接投资最多的中国市场萎缩，韩国经济的增长基础正在动摇。 中国国家统计局18日表示：“第三季度国内生产总值（GDP）为24.6865万亿元（约4119万亿韩元），比去年同期增长6.0%。”这一增长率是自1992年开始统计季度增长率以来的最低值，比当初的市场预期下降了0.1个百分点。中国自2015年第二季度出现7.0%的增长势头后，4年来一直停留在6%多，但现在接近了跌破6%。从去年第一季度开始，季度增长率每次都呈下降趋势，因此很多人预测第四季度增长率有可能下降到不到6%。 第三季度中国经济增长率低于市场预期，原因是中美贸易纠纷和非洲猪瘟导致出口和内需基础同时减弱。受中美贸易矛盾影响，中国9月份出口同比下降3.2%。显示制造业活力的生产价格指数（PPI）在今年7月至9月连续3个月减少，甚至产生了通货紧缩的担心。再加上非洲猪瘟，上个月猪肉价格上涨了70%，上个月消费者物价上升了3%。受此影响，随着消费减少，产生了降低增长率的效果。英国《金融时报》报道说：“地方政府通过道路、桥梁等基础设施建设，实现了增长目标，但这样的事业也日渐枯竭。” 不少人担心，随着中国经济陷入低迷，在制造业和金融领域与中国密切相关的韩国经济将受到打击。韩国经济研究院等民间研究所认为，如果中国经济增长率下降1个百分点，韩国经济增长率将下降0.5个百分点。现代经济研究院经济研究室室长朱元（音译）表示：“随着世界经济长期低迷，中国政府的各种扶持政策也未能奏效，经济增长放缓现象可能会持续到明年，韩国经济可能会受到负面影响。”

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