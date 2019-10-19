“金正恩白马秀”两天后美国特殊侦察机飞往首尔. October. 19, 2019 07:36. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 经证实，朝鲜国务委员会主席金正恩骑着白马在白头山驰骋的样子在《劳动新闻》上公开(16日)的两天后，监视弹道导弹发射动向的美国空军的特殊侦察机在首尔及首都圈上空进行对朝监视飞行。有观测认为，在朝-美无核化实务协商破裂后，美方可能捕捉到了朝鲜追加发射北极星-3型潜水艇发射弹道导弹(SLBM)等具体的挑衅征兆。 据军用飞机追踪网站“Aircraft Spots”透露，18日上午，一架RC-135W(铆接)侦察机在首尔等首都圈上空(高度约9.5公里)沿着停战线东西来回飞行。据悉，该侦察机是从日本冲绳嘉手纳空军基地起飞后，进入西海上空监视朝鲜的。 铆接是先进的电子传感器，其主要任务是收集和分析通信•信号信息(SIGINT)。在停战线以南也可以掌握朝鲜全境的导弹发射相关的电子信号和通信信息。从5月到最近，在朝鲜4种新型武器的连锁挑衅前后，部署在嘉手纳的RC-135系列侦察机飞到了韩国。 上周，朝鲜将朝-美实务协商破裂的责任转嫁给美国，并威胁说要用洲际导弹展开对抗，因此，J-STARS地面监视侦察机和RC-135S(眼镜蛇球)等美国空军侦察机几乎每天被紧急派往韩半岛，抓紧监视朝鲜的缰绳。军方消息人士表示：“我们认为，金正恩的‘白马表演’很有可能是某种挑衅征兆，因此美国方面正在严密监视。”

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