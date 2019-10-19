企划财政部：“韩国经济连续7个月低迷”. October. 19, 2019 07:36. by 金埈馹 jikim@donga.com. 韩国政府分析，韩国经济连续7个月延续着低迷的趋势。 企划财政部在18日发表的《最近经济动向(绿皮书)》中解释说，8月份韩国经济“虽然维持了生产增势，但出口和投资的萧条趋势仍在持续”。今年4月以来，绿皮书上连续7个月出现“不振”一词。这是自MERS(中东呼吸综合征)余波反映到经济的2016年10月到2017年1月连续4个月经济萧条后最长的时期。每月推出的绿皮书正式体现了政府对韩国经济的认识。 据《绿皮书》显示，由于日本政府对外不断采取限制出口的措施，加上中美贸易矛盾的不确定性，韩国经济在投资和出口领域面临困境。同时，随着半导体行业持续低迷，相关企业的设备投资和出口也出现低迷。但是，9月份消费者心理和企业心理比前一个月有所改善，设备投资和支出也有所增加，对此给予了肯定的评价。 另外，经济副总理兼企划财政部长官洪南基17日(当地时间)在美国华盛顿会见标准普尔(S&P)、惠誉等国际信用评价公司高管时表示：“为了实现今年2%的经济增长率，将动用所有可用政策手段。”

한국어