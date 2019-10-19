韩国第五次当选联合国人权理事会理事国. October. 19, 2019 07:36. by 朴湧 parky@donga.com. 韩国第5次当选为增进和保护国际社会普遍人权而设立的联合国人权理事会(Human Rights Council)理事国。 韩国驻联合国代表部表示，17日(当地时间)在美国纽约联合国本部总会会场举行的联合国人权理事会理事国选举中，韩国被选为理事国，任期3年(2020~2022年)。韩国于2006年成为联合国人权理事会的首批理事国。在亚洲，日本、印度尼西亚、伊拉克、马绍尔群岛等一起被选为理事国。 人权理事会于2006年根据联合国大会决议成立，目的是使人权与安保、开发一道上升为国际社会三大主要课题。其前身是经济及社会理事会(ECOSOC)下属机构人权委员会。亚洲、非洲、东欧、西欧、南美等地区有47个国家担任理事国。其主要工作是提出对朝鲜的普遍定期讨论(UPR)报告书等有关改善国际社会人权的建议案等。未来三年内，政府作为人权理事会理事国，将主动参与主要国际人权问题的讨论，并积极参与全球应对人权危机形势的国际合作。 韩国驻联合国大使赵泰烈(音)表示：“韩国当选人权理事会理事国是国际社会评价了韩国一直以来为保护和增进国内外人权所付出的努力和意志。这是在联合国舞台上积累的外交信赖资产取得的成果。”

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