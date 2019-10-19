帕斯卡尔的赌博. October. 19, 2019 07:37. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 天气转凉，芦苇风景尽展秋意。帕斯卡尔称人类是“思考的芦苇”。也就是说，人类虽然很渺小，但通过思考可以成为拥抱宇宙的巨大存在。从宇宙的角度来看，人类比灰尘还小，但也在担心地球会因气候变化而灭亡，因此帕斯卡尔的话似乎并没有错。 全球变暖论者认为，工业化以来，人类排放的二氧化碳产生了温室效应，使地球逐渐升温。联合国及其下属专门机构——联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）警告说，如果不能减少二氧化碳排放，阻止地球变暖，人类将走向灭亡。 但是，也有一些“怀疑论者（Skeptic）”指责警告全球变暖灾难的人是“不安制造者（Alarmist）”，并指出他们的主张缺乏科学根据。他们虽然不否认温室效应，但认为断定人类是全球变暖的原因还需要更多的科学研究。据认为，全球变暖除了温室效应之外，地球公转轨道、海流、火山爆发等也产生了很大的影响。 在对温室效应的贡献方面，水蒸气占95%，二氧化碳占4%，其余温室气体占1%，二氧化碳的作用本身很小。再加上二氧化碳的97%出自大自然，人类排放的二氧化碳仅占3%，最终在人类对地球温室效应的贡献度为0.12%，微不足道。上个月，全球500名科学家还致信联合国秘书长，抗议目前的气候变化末日论缺乏科学依据。 无论是地球变暖的拥护论者还是怀疑论者，任何一方的主张都不能忽视，其科学根据不容小觑。但双方一致的共识，是“任何科学家都无法预测未来”。 全球变暖导致灾难，也可能不会导致灾难，那么我们到底应该如何行动？这里所谓的“帕斯卡尔的赌博”，将帮助你获得答案。 数学家兼神学家帕斯卡尔用概率解释了决定是否相信神的合理方法。简而言之，如果神不存在，那么，信不信神都没有什么损失，但如果神存在，不信神就会蒙受巨大损失。如果将这一道理代入全球变暖，相信并应对全球变暖，即使不发生灾难，也是有利的。通过防止环境污染，发展自然能源技术，确保增长动力，大幅减少化石燃料的使用，甚至可以享受解决细小颗粒物问题的惠泽。 但如果不相信全球变暖，无节制地使用化石燃料，即使不会发生气候灾难，也会在被污染的环境中遭受痛苦，万一发生温室效应灾难，人类就会走向灭亡。归根结底，“思考的芦苇”所能采取的合理选择，仍然是应对全球变暖。

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