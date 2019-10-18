韩国科学技术院为拯救遭日本经济报复打击的“材料、零部件、装备”而奔忙. October. 18, 2019 07:34. by 东亚科学记者 高在元 jawon1212@donga.com. 位于忠清南道牙山的半导体装备制造企业A公司去年利用激光束，成功实现了在半导体模块上安装芯片的装备的国产化。该技术被评价为比日本技术生产效率高10倍左右。该公司已经注册了数十项相关专利。但是，该公司还有技术性课题需要解决。就是使激光束均匀，降低成本。A公司经过深思熟虑后，最近向韩国科学技术院（KAIST）求助。 8月初，日本政府开始限制原材料，零部件的出口后，韩国科学技术院立即成立了技术咨询团，现场听取国内企业遇到的技术问题并予以解决。激光领域的权威人物、韩国科学技术院物理学系教授孔洪镇（音译）出面，目前正在进行确保激光束均一性的项目。孔洪镇说，“半年左右，包括技术问题在内的成本节约方案将出台”，“企业也在积极准备。” 日本政府对韩国采取经济报复措施已经过了100天。韩国政府在高度依赖海外的半导体、显示器、汽车、电器电子、机械金属、化学等6大领域选定了100多个核心品种，并制定了1∼5年内国产化的目标。政府还决定，到2022年为止，将在新材料、零部件、装备研发上投入共5万亿韩元规模的研发预算。 学术界也迅速加入到了这种氛围中。8月5日，韩国科学技术院为了帮助国内企业开发原材料、零部件、设备的源泉技术，成立了由前、现职教授组成的技术咨询团，之后光州科学技术院（GIST）、大邱庆北科学技术院（DGIST）、蔚山科学技术院（UNIST）也先后宣布运营技术咨询团。浦项工大等其他大学也分别成立了技术咨询团，出面帮助地区企业。如果希望咨询技术咨询的国内企业与专门受理处取得联系，相关专家会经过事前审查，提供有针对性的建议。 国内企业的反应非常热烈。截至4日，韩国科学技术院技术咨询团共接到了159件申请。在产品种类上，光敏抗蚀剂、半导体工程装备、低热膨胀氟化透明聚合物等预计因日本出口限制受到打击的产品较多。 忠北阴城的另一家半导体材料开发企业B公司也与教授们展开了合作。B公司正在考虑开发日本出口限制核心品种之一的“光敏抗蚀剂”。光敏抗蚀剂是半导体工艺中用于绘制表面图案的光反应物质。B公司指名邀请一生致力于研究照片记录的韩国科学技术院名誉教授金振伯担任公司的技术咨询。金振伯接到邀请后亲自访问企业，查看了有关光敏抗蚀剂的技术，给予了帮助。金振伯表示：“虽然B公司至今为止没有开发过光敏抗蚀剂，但由于日本限制出口而对开发产生了兴趣，一直请求提供技术咨询”，“以技术咨询结果为基础，现在正在研讨光敏抗蚀剂的开发。” 韩国科学技术院技术咨询团团长崔成律（音译）表示：“我们接到了很多关于材料、半导体、显示器、设备领域的技术咨询邀请”，“究竟是不是需要专家提出建议的技术，相关企业是否具有通过技术咨询实现国产化的力量，都要经过事先审查，然后进入技术咨询。”韩国科学技术院在159件技术咨询请求中，对24件提供了专业建议，其余请求事项由韩国科学技术院产学合作团技术事业化中心负责，或连接到可以提供适当技术咨询的其他研究机构。 令人遗憾的是，技术咨询请求只集中在韩国科学技术院。其余进入科技院校或大学的技术咨询要求，目前尚不足10件，有的索性一件也没有收到。一名科技园的工作人员说：“韩国科学技术院既有知名度，与其他科技园相比学校规模也达到数倍，因此收到了很多技术咨询要求。” 企业也有顾虑。要想得到技术咨询，必须查明营业秘密乃至薄弱环节，但企业又害怕这些内容被外界知晓。稍有不慎，本想加强竞争力，结果导致了企业秘密泄露。实际上，忠清北道清州的一家材料制造公司C公司的相关人士说：“在技术咨询团里活动的教授中，有负责竞争公司研究课题的教授，这也是我们忌讳技术咨询的原因。” 对此，崔成律团长表示：“企业要求技术咨询的内容是完全不公开的”，“国政监察中即使要求提供资料，也会进行匿名处理。企业和咨询团构建相互信赖，是很重要的。”

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