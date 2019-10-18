“致力于企业投资环境”，总统的话应在现场付诸实行. October. 18, 2019 07:36. . 文在寅总统昨天召开了没有计划的经济关系长官紧急会议。在经济副总理洪楠基也在海外出差的情况下，总统突然主持经济会议是非常罕见的事情。文在寅总统在会议上表示：“只有民间活力增强，经济才能发力”，“应该支援企业投资，加快规制革新等，尽全力营造企业可以投资的环境。”总统严肃地看待目前的经济状况、强调民间经济的重要性，这是万幸的，但多少能付诸实行才是最重要的。 韩国银行金融货币委员会前天将基准利率从年1.50%下调至1.25%，留下了视情况有可能进一步下调的余地。这表明，看待经济形势更加严重。国际货币基金组织最近也将韩国今年的经济增长率预测值从原来的2.6%大幅下调至2.0%。海外民间机构预测的增长率为1%左右的地方也很多。韩国去年的人均国内生产总值（GDP）超过了3万美元，如果经济增长率如此下降，担心会跌回到2万美元。实际上，西班牙、希腊等一些国家曾超过3万美元，但后来又退居2万美元。 随着对经济下滑的忧虑增加，企业纷纷哭诉经营困难，政府正在推进完善每周52小时制等方案。正在研究，对从明年起适用每周52小时制的300人以下的中小企业缓期6个月实行，扩大承认12小时以上加班范围的方案。不能只考虑推迟6个月实行，还要制定每周52小时制不同行业多样化等更为根本性的对策，减少市场的不确定性和企业的困难。 文在寅总统昨天还指示，要扩大生活社会间接资本（SOC）投资和广域交通网的早期开工等建设投资。政府一直表示不会使用人为的经济扶持政策，但是适当的建设投资是突破经济停滞、产生新投资动力的有效手段。没有理由吝啬于必要的建设投资。政府应该在加快预定财政的执行速度，同时致力于增加民间投资。希望国会也尽快处理扩大弹性工作制和数据三法等经济相关法案，为减轻企业活动的困难尽一份力量。

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