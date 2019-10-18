为新事物做些没用的事情吧. October. 18, 2019 07:36. . 众所周知，电子是被发现的。1897年，英国物理学家J·J·汤普森在各种技术困难的情况下，在原子中发现了带负电荷的粒子，即电子。这是122年前的事情。当时没有商业用电。在没有电的时期发现电子，说明了科学研究的本质。科学不是眼前看得见的现实，而是发现看不见的未来的学问。 当时评价研究所的尺度之一，是可以储电的蓄电池容量。化学蓄电池的个数越多，就越是优秀的研究所。当时的蓄电池是由亚历山德罗·伏特于1800年发明的，由金属电极、水、硫酸混合物组成。金属电极被腐蚀时，会发出难闻的味道。这种蓄电池的最高电压为2伏左右。在这种环境中发现电子近乎奇迹。发现电子的汤普森功不可没，1906年获得诺贝尔物理学奖。 今年的诺贝尔化学奖颁给了三名锂离子电池开发者。锂离子电池是一种在正极和负极中通过氧化还原反应使化学能转化为电能的装置。锂离子电池作为二次电池，可逆地改变能量，充电后可重新使用。这种化学基本原理是在1972年开发的。锂离子电池由正极、负极、隔膜和电解质组成。其中正极和负极的电压差产生电压。斯坦利·惠廷汉教授（纽约州立大学）、约翰·古迪纳夫教授（得克萨斯大学）和吉野彰教授（明城大学）是研究锂离子电池的核心物质——正极和负极活性物质的科学家。1991年，由索尼生产出了商用化的锂电池。现在其容量几乎增加了3倍。未来锂离子电池将以何种方式发展与应用？我们能准确预测其未来吗？就像电子的发现一样。 如今，众多化合物和混合物如宇宙中的星星一样正在新产生形成。可以利用这些实现无数的发现。从某种角度看，科学就像利用多种元素绘画的画家。科学家正在描绘的未来会是什么样子？思考画什么样、给人什么样的灵感和感动，是科学家的义务和使命。利用小小电子的动态创造了一个智能的世界，从这一点看，此次诺贝尔奖无疑像诺贝尔的遗言一样，发给了提高人类福利的发现。 获得诺贝尔奖的吉野彰教授表示，为了创造新的东西，做无用的事情很重要。从最近来看，有很多人只看着自己的眼前生活。我也是这样。一天天都只看着眼前。如果他的话是正确的，我想，如果是为了我们的社会，是否需要观察周围和周围的视线，而不是眼前的事情。

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