“从ECM音乐中得到的灵感，通过设置作品予以诠释”. October. 18, 2019 07:37. by 林熙允记者 imi@donga.com. 唱片公司中也有名牌。1969年从德国慕尼黑出发的唱片公司ECM(Edition of Contemporary Music，当代音乐合辑)，以独一无二的视角制作了《基思•贾勒特》、《帕特•梅思尼》、《扬•葛柏瑞克》等爵士乐巨匠的唱片。包容了以阿尔沃•帕特等现代音乐家的作品为代表的古典音乐和民俗音乐等。另外，以抽象画等摄影作品制作的封面作品也非常有名。 ECM的心脏将在首尔跳动几个月。这得益于从今天开始到明年2月29日现代信用卡在首尔龙山区“Storage”举行的ECM创立50周年纪念展“RE：ECM”。在开幕前一天，记者见到了共同负责此次展览的韩国人郑善(37岁，音)。他是ECM的音乐制作人。在ECM创始人曼弗雷德•艾赫(76岁)因个人原因无法访韩的情况，他代表ECM访韩。 “此前，包括慕尼黑在内，在中国上海、首尔(2013年)等地曾举办过几次有关ECM的正式展览，但都没有此次的规模(那么大)。为了这次展览，世界作家们用新作品诠释了从ECM音乐中获得的灵感。这个过程与ECM的唱片制作态度是一脉相承的。” 郑善还是著名指挥家郑明勋的二儿子，2012年进入ECM。在专攻爵士吉他和作曲后，他前往爵士鼓手比利•哈特的录音现场取经，见到了ECM创始人艾赫，之后的事情水到渠成。目前，除了艾赫，慕尼黑总部所属的ECM音乐制作人只有郑善一人。 “不久前，艾赫说出了这样的话。‘对我来说，录音棚就像寺庙和教会一样。是圣殿般的存在。’对于站在旁观亲眼目睹这些的他来说，音乐不仅仅是热情，而是存在的理由。” 郑某说：“有曼弗雷德时和没有曼弗雷德时的录音结果截然不同。当他向演奏家们细语说‘想象从山上吹来的风’时，演奏就不一样了。” 郑某的份量也在增加。他去年制作的美国鼓手安德鲁•西里尔的专辑《Lebroba》受到了《纽约时报》、《Billboard》等多家媒体的极力称赞。将于25日发行的英国键盘手科特•唐斯的新作也是由他责任的。郑某说：“为了让整张专辑听起来像一首长曲，从事前制作阶段开始就画了大蓝图。” 他从像大山一样的父亲那里得到的遗产是怎样的呢？ “勤奋和坦率。爸爸每天凌晨4点起床，除了吃饭时间以外，整天看乐谱。还有人问‘一个指挥家为什么会收到那么大的金额？’但是如果在爸爸身边观察的话，就不会说那样的话。这是我见过的所有音乐家中最坦率、最诚实的人。” 小时候是郑明勋，步入社会后是曼弗雷德-艾赫。他算是与工作狂的巨匠们度过了一生。他说：“这是巨大的负担，也是极大的幸运。” “如果从明天开始我到蓝本(美国著名爵士唱片公司)上班，我绝不会以同样的方式工作。ECM独有的录音秘诀是从把听的人放在演奏者的观点上开始的。即使只是一台钢琴的演奏，低音安排在左边的扬声器，高音则安排在右边的扬声器。” 郑某笑着说：“这次展览最特别的地方，也是从热爱ECM的人的角度，而不是ECM的观点出发。” “希望观众也能从这个角度尽情享受。”

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