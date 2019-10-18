三星电子的品牌价值达到72万亿韩元，排名全球第六. October. 18, 2019 07:34. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子17日表示，在全球品牌咨询公司Interbrand发表的“全球100大品牌”中，企业的品牌价值达到611亿美元(约72万亿韩元)，排名全球第六。 在此次调查中，三星电子的品牌价值比去年(599亿美元•约71万亿韩元)增加了2%，是历史最大数值，排名则与去年相同。三星电子自2012年首次进入前10位(第9位)后，品牌价值持续上升。与10年前的2009年相比，品牌价值上涨了250%左右。 排在前五名的依次是苹果、谷歌、亚马逊、微软、可口可乐等在美国设有据点的跨国企业。排名第七的是丰田，排名第八的是梅赛德斯-奔驰，排名第九的是麦当劳，排名第十的是迪斯尼。 Interbrand表示，三星电子持续发布折叠式智能手机“Galaxy Fold”、生活方式电视“The Sero”和“Bespoke”冰箱等创新产品，反映了品牌价值。另外，Interbrand还预测称，三星将固守存储器半导体业界领头羊宝座，并在第5代(G)移动通信、人工智能(AI)等领域也将取得成果。另外，现代汽车集团以141亿美元(约16万亿韩元)排在国内企业第二位，位居全球第36位。

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