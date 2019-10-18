特朗普称佩洛西是“三流政客”. October. 18, 2019 07:34. by 常驻开罗记者 李世炯、常驻华盛顿记者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 美国总统特朗普16日就土耳其袭击叙利亚东北部地区库尔德人一事表示：“这是一场与我们毫无关系的战斗。”外界对美军撤军后的盟友库尔德人为“兔死狐烹”的批评声越来越高，美国对此却矢口否认。 ○与库尔德族保持明显距离 特朗普当天在与意大利总统塞乔·马塔雷拉举行首脑会谈前在白宫举行的记者招待会上说：“叙利亚和土耳其在与我们毫无关系的土地上互相争斗。”他还重申：“库尔德人确实和我们一起战斗过，但我们给了他们很多钱”，“库尔德人不是天使。”他还主张，库尔德分离主义武装组织库尔德工人党（PKK）比“伊斯兰国”更过激，恐怖威胁更大。有人指出，美国此前公布对土耳其经济制裁案，似乎提高了对土耳其的批评力度，但特朗普的此番言论使人们意识到，土耳其在北约等安全和经济方面具有更高的同盟价值，因此与库尔德人保持距离。 特朗普当晚在白宫与民主党主席南希·佩洛西、参议院党团领袖查克·舒默、众议院党团领袖斯坦尼·霍耶、共和党参议员米奇·麦康纳尔等两党领导人会面，就这一事件举行了磋商。但是，特朗普当场暴粗口称佩洛西为“三流政客”，民主党领导层不久后就离开了。 当天早些时候，美国众议院以354票对60票的压倒性赞成，通过了谴责特朗普从叙利亚北部境内撤出美军的决定的决议。决议指出，议会反对美军撤出叙利亚北部的决定，土耳其必须停止在叙利亚的军事行动。佩洛西在与特朗普会晤后对记者说，“我们目睹了总统的‘精神崩溃’（meltdown）”，就众议院通过决议案一事，“我认为（总统）非常动摇。” ○感到紧张的曼比季 在叙利亚政府军和土耳其军队正在集结的战略要地曼比季，紧张气氛正在加剧。土耳其为了防止库尔德人的影响力影响到本国，叙利亚则为了阻止土耳其军队的进一步进攻，都不想放弃曼比季，因此有分析认为战事有可能扩大。俄罗斯向曼比季附近派遣了军队，在土耳其军队和叙利亚政府军之间展开巡逻活动，成为两国的“斡旋者”。尽管对俄罗斯影响力的扩大感到担忧，但特朗普说：“即使叙利亚拉拢俄罗斯也没关系。” 人员伤亡也在增加。土耳其国防部16日通过推特表示：“在幼发拉底河东侧，由于‘和平之泉’（土耳其军队的攻击行动名称）行动，有637名（库尔德人）变得无力（指伤亡、被俘、投降等）。”“叙利亚人权观察”说，自土耳其军队作战以来，已有71人死亡，其中包括21名儿童，难民超过30万人。 联合国安理会当天通过声明表示：“非常担心，包括‘伊斯兰国’在内，联合国所指定的恐怖分子团体正在出现分散的危险，人道主义状况正在恶化。”但是，土耳其的军事行动没有受到任何批评，因此这一声明被人认为过于形式化。

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