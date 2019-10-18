为在关东大地震中遭屠杀的朝鲜人慰灵的日本僧人圆寂. October. 18, 2019 07:34. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 为慰藉日本关东大屠杀中无辜牺牲的朝鲜人的灵魂而献身一生的日本僧侣关光禅（照片）上月16日因病去世。享年91岁。 据纪录片制片人吴忠公导演17日透露，曾任观音寺住持的故人在1923年关东大地震时，为宣传千叶县高津地区的朝鲜人被屠杀事件做出了巨大贡献。该事件是指高津地区日本农民捆绑朝鲜人的手将他们集体杀害的事情。 故人积极向韩国人传达了村民们一直隐藏的屠杀事实。与此同时，在现代剧场理事长金义京（2016年去世）、民俗研究所所长沈宇成（2018年去世）等的帮助下，在高津地区设置了慰藉牺牲者的梵钟和挂钟的楼阁。观音寺位于屠杀场所附近，故人每年都举行供奉牺牲者的慰灵祭。故人还与日本市民团体一起，说服村民挖掘遗骸。1998年开始挖掘遗骸工作，先后找到6具遗骸。遗骸安放在安慰牺牲者的慰灵碑旁。 吴忠公导演将故人的生前面貌和1985年梵钟及钟楼建立过程等记录在纪录片《被出售的朝鲜人》中。他说：“大师是将日本人感到羞愧的屠杀事件公诸于世的良心人物。” 吴忠公导演还确认了关东大地震当时去世的朝鲜人名册被保存在日本正式文件中的事实。对2008年在东京住田区横网町的东京都慰灵堂骨灰堂仓库发现的“地震灾难死亡者名簿”进行分析的结果显示，其中包含了朝鲜人的记录。死者名簿上写有约5万人的名字和出生年月日等，从中挑出了71名朝鲜人。吴忠公导弹表示：“当时在地震中死亡的朝鲜人并不多，所以大部分人很有可能是被屠杀的。” 关东大屠杀是1923年9月1日东京等关东地区发生7.9级地震后，日本自警团、警察、军人等集体屠杀朝鲜人的事件。大地震后，“朝鲜人在井里撒毒”“朝鲜人放火”等流言蜚语传开后，日本人杀害了朝鲜人。关东大地震当时的死亡人数为10.5万多人，据当时《独立新闻》的记录，其中6661名朝鲜人被屠杀。

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