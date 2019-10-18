结束“平壤远征”归国的孙兴慜：“万幸没有受伤”. October. 18, 2019 07:34. by 鄭允喆, 李沅柱 trigger@donga.com,takeoff@donga.com. “我觉得，没有受伤回来就是一种非常大的收获。” 17日凌晨结束“平壤远征”回国的韩国足球队队长孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)叹了口气后这样说。他挖苦说，虽然没有在客场取得胜利，但是球队得到了避免受伤的机会。2022卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛H组第三轮朝鲜队和韩国队的比赛15日在平壤金日成体育场举行，结束这场没有一名观众入内且无直播的“无声息”比赛回国的队员们异口同声地说，这简直是“格斗足球”。韩国代表团团长崔英日(音)表示：“感觉像是在打仗。朝鲜球员挥舞肘部，争夺空中球时直奔对方球员膝盖等动作非常粗野。” 国际足联(FIFA)排名第113位的朝鲜队曾试图通过激烈的身体对抗克服比韩国队(第37位)处于劣势的战斗力。两队各被出示两张黄牌，由于主裁制止了朝鲜队的粗野表现，比赛随时中断。作为韩国头号球星受到集中牵制的孙兴慜在被问到“对方球员有没有骂粗话”时，他回答说：“作为不能说谎的选手…朝鲜选手们对我们骂得很厉害。我甚至不太想记住这些。”他补充说，“朝鲜队的反应太敏感了。似乎是在作战。” 在比赛中被朝鲜选手打的黄仁范(23岁•温哥华白帽)问对方球员“为什么要打人”后，双方球员之间出现对峙，紧张情绪似乎一触即发。后卫金纹奂(24岁•釜山)表示：“朝鲜队不管球怎么样，都是冲着人来的。与朝鲜队的韩光成(21岁•尤文图斯队)发生肢体冲突时，两人一起摔倒，但站起来后他推开我的肩膀走了。哥哥们说‘朝鲜的孩子们想让我们兴奋。不要卷入其中’，克制了情绪。” 队员们也没有想到，能容纳5万人的体育场空无一人。但是孙兴慜表示，“比起当时的情况，(朝鲜)似乎更把我们视为强队。事实上，朝鲜队输球时的损失不会很大。”当初，孙兴慜与朝鲜新星韩光成的射手对决也引起了人们的关注。孙兴慜说，“韩光成不太显眼”。赛后，当记者问到有没有交换球衣时，他笑着说“没有必要”。韩国队因为身穿美国品牌耐克的队服，韩国足球协会担心违反对朝制裁，因此禁止选手交换队服。 在平壤顺安机场滞留很长时间(2小时30分)后才入境等受到朝鲜“故意刁难”的运动员因禁止携带手机，被安排在各处的朝鲜军队控制等，被彻底孤立了三天两夜。但是选手们用积极的想法克服了困难。孙兴慜表示，“能够多睡一觉，感觉很好。球员们之间讨论了战术，还谈了很多有趣的话题。”金纹奂笑着说：“16日在中国北京，我收回了寄给韩国大使馆的手机，开机后，很多信息进来，真是一番新奇的体验。”后卫金玟哉(23岁•北京国安)说：“虽然手机被上缴了，但多亏工作人员准备的闹钟，我才能按时起床。” 选手们表示，在明年6月4日举行的与朝鲜的第2轮预选赛主场比赛中，将以实力完全压制对手。被朝鲜选手打的黄仁范表示，“这次比赛没有输，值得肯定。我想在主场向大家展示一下我们在远征平壤时到底经历了什么。”

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