庆州市蓝井地区44号墓内发现祭祀用陶器碎片. October. 17, 2019 07:27. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 骑马的主人公带着看着像狗的动物正向哪里走去。举着弓箭的这些人试图向鹿等动物拉弓示威。另一群人像跳舞一样跟着骑马队伍。这一场景是描绘了1500年前坟墓主人公生前活动的样子，还是祈愿在阴间荣华的图画？ 庆北庆州市黄吾洞蓝井地区44号墓中出土了刻有这种矩阵图的5世纪长颈壶(脖子很长的瓦翁)。国立庆州文化遗产研究所所长李钟勋(音)16日表示：“这是首次发现以矩阵这一大主题为基础，综合描绘骑马、舞蹈、狩猎的人们的陶器。这是内容构成丰富，绘画性优秀的珍贵资料。” 刻有矩阵图的陶器是从坟墓四周的护石北侧的碎石层中碎裂出来的部分碎片。图纹大致分为4段，上面1、2段和最下端重复了几何图形，第3段描述了人物和鹿、野猪、马、狗等动物。纹样和画是用梳子模样的工具刻的。看起来像是祭祀用陶器，原来的高度大概是40厘米。 特别是，矩阵图的主题与舞踊冢狩猎图和舞踊图、安岳3号墓矩阵图等高句丽古墓壁画相似，因此备受关注。将马头部分的鬃毛绑在一起，像犄角一样描绘，这一点与安岳3号墓矩阵图类似。人物们并排举起手臂的样子与舞踊冢有相似之处。在这一延长线上，与队伍的主人公在一起的狗可以解释为像高句丽壁画一样起到守护坟墓的作用。 据分析，此次陶器是新罗受到5世纪初关系密切的高句丽文化影响的证据。5世纪前，新罗土器没有绘制出接近风景画的矩阵图。蔚山大学历史文化系教授全浩泰(音)表示：“但在高句丽和中国的葬礼相关画作中，狩猎和队伍是经常出现的主题。在陶器中出现的绘画要素中，公元400年以后，新罗受到了高句丽全盛期文化的压倒性影响。” 在蓝井地区44号坟墓中，还出土了2件印有马纹的钵形架台(扩大蹄盘模样的碗架)碎片。它们描写了马鬃、蹄、关节等2匹马的样子。躯干的格子花纹似乎表现了马铠甲。 此外，在护石周围还出土了包括9件大壶在内的110多件祭祀文物。大壶沿着护石每隔一定距离排列，在其内外发现了高杯、盖子碟子、土铃等小型陶器。 蓝井地区44号坟墓是直径约30米的中等大小的积石木椁墓。2014年开始挖掘。研究所计划，到明年为止从建筑、结构、工学角度对堆砌石头的积石部分进行精密调查，并挖掘埋葬尸体和陪葬品的主体部分。蓝井地区集中了4∼6世纪新罗王族和贵族的1100多座坟墓。

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