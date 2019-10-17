电影与文学在“文乡”江陵相遇. October. 17, 2019 07:28. by 李?? baltika7@donga.com. 集文学和电影于一体的“第一届江陵国际电影节”将于下月8日开幕。 江陵国际电影节于16日在首尔中区CGV明洞Cine Liveri举行的记者会上，公开了电影节概要和开幕作品等。 下个月8~14日举行的该电影节着眼于电影和文学都是讲述故事的代表性艺术类型这一点。以“文学”为主要关键词，展示各种作品。 首先，将展示20世纪70、80年代代表韩国的小说家崔仁浩作家的作品为原作的电影。他的作品中有20多部被拍成电影，由《鲸鱼狩猎》的裴昌浩导演、《星星的故乡》的李章浩导演、《冬日旅行者》的安圣基演员等参与拍摄。讲述获得诺贝尔文学奖的音乐家鲍勃•迪伦的人生和艺术的《Expanded：Dylanesque》栏目将上演鲍勃•迪伦负责剧本创作且主演的《伪装和匿名》、音乐纪录片《不要回头》等。 还准备了收集了获得2018年法国戛纳国际电影节金棕榈奖的导演是枝裕和的代表作的《是枝裕和传》。导演是枝裕和将亲自前往江陵，与观众们分享他的人生和电影哲学。 在江陵代表性文化艺术空间—鲸鱼书屋，观赏了在江原地区活动的文人选定的电影，并策划了电影和文学活动。诗人郑浩承和被选为江陵文人们最想看的电影第一位的《诗人奶奶》的导演李钟恩(音)进行了交谈。 开幕作品是将于下个月27日上映的许仁茂导演的《小公主》，闭幕作品是D A佩尼贝克导演的作品，讲述鲍勃•迪伦隐秘肖像的纪录片《不要回头》。 电影节组委会委员长金东浩(音)表示：“江陵国际电影节将发挥文乡江陵的特点，集中展示文学作品改编的电影，并发掘介绍世界各国制作的电影。”

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