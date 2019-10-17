关系到名誉的诉讼. October. 17, 2019 07:28. by 金圣景记者 tjdrud0306@donga.com. 获得荣誉需要很长时间和努力，但失去它只是一瞬间。19世纪画家詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒为了找回自己受损的名誉，起诉了著名评论家。他的身上到底发生了什么事情？ 这幅画是画家和评论家之间展开的最著名的审判的主人公。惠斯勒出生于美国，曾在法国巴黎和英国伦敦活动，1877年在伦敦一家画廊推出了一幅画作。这是近几年一直用心打理的《夜想曲》系列作品之一。乍一看像是抽象画，其实是描写伦敦著名游乐园克里蒙花园焰火表演的风景画。前景上画着游人如幽灵，雾中夜空里燃放的鞭炮成了黄色的烟花，正掉入江里。 他甩动颜料般用飞快的笔触点出一个个点来表现这一幕。评论家约翰·罗斯金猛烈抨击惠斯勒，称惠斯勒是出售未完成作品的厚脸皮画家，“他把一桶颜料扔到了公众的脸上”。没有一个顾客会买遭到著名评论家恶评的画。惠斯勒已经忍无可忍了，四年前，这名评论家就曾把自己的作品称为“垃圾”。于是惠斯勒以损害名誉罪起诉了他。在法庭上，罗斯金的律师问道：“在短短两天内画的画，要价200几尼（英国旧货币单位）是否公正？”，指责他是不道德的画家，惠斯勒回答：“那是经过一生领悟的知识，才会那么定价。” 最终，惠斯勒在辩论中也赢得了庭审的胜利。然而，所获得的赔偿额仅为1帕丁（原英国货币单位·四分之一便士），巨大的审判费使他破了产。从经济逻辑来看，这完全是损失，但是像他一样不惜一切守护自己的就是自尊心和名誉。惠斯勒在1890年出版了记录这一诉讼过程的《制造敌人的优雅美术》一书，向罗斯金报仇。

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