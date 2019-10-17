FIFA主席严厉警告朝鲜足协，“历史性比赛，体育场空荡荡有些失望”. October. 17, 2019 07:27. by 鄭允喆, 李沅柱 trigger@donga.com,takeoff@donga.com. “这是一场历史性比赛，但体育场内却没有一名观众。这令我感到有些失望。” 15日，国际足联(FIFA)主席詹尼•因凡蒂诺观看了在朝鲜平壤金日成体育场举行的2022卡塔尔世界杯亚洲地区第2轮预选赛韩国与朝鲜的比赛，并对朝鲜的行为提出了质疑。赛后国际足联在其官方网站上公布的对因凡蒂诺主席的采访内容中，他表示这场比赛既没有电视直播，现场也没有观众，对此感到非常失望。 因凡蒂诺主席强调说，“听到直播被取消和外国记者无法接近的控制等问题后，吓了一跳。舆论自由和言论自由是最明确和重要的价值。”他说：“我们将继续努力，让足球对朝鲜和世界许多国家产生积极影响。”FIFA表示，因凡蒂诺主席还与南北足球相关人士就南北共同举办2023年女足世界杯进行了交流。但是国内外体育相关人士的反应是“不知道能否与无视体育的国际规则，擅自行动的朝鲜共同举办”。 就限制外国媒体及观众的原因，有分析认为，朝鲜把此次足球活动利用在对内外宣传体制上。因为接连申办国际大赛，朝鲜在强调自己是“正常国家”的同时，希望通过体育比赛的胜利来宣传体制。东国大学朝鲜学系教授高有焕(音)表示：“朝鲜最近通过发射导弹等不断强调‘强大的国家’形象。朝鲜可能一直试图将在体育比赛中获胜的形象向国内外公开，将很有可能输掉的比赛隐藏起来。”朝鲜邀请了韩国记者参加20日在平壤举行的亚洲青年举重锦标赛。朝鲜在举重项目上具有世界性的竞争力。 另外，瑞典驻朝鲜大使约阿切姆•贝里斯特伦在推特上公开了韩国和朝鲜发生冲突的视频，显示比赛非常激烈。视频是选手们聚集在朝鲜队替补席前，大声喊着“呀！呀！”对峙的场面。视频还记录了朝鲜队的朴光龙用手推开韩国金纹奂(釜山)的场面。担心朝鲜队替补队员会从座位上起来，加入到身体对抗中，因此裁判也进行了制止。在这种情况下，韩国队队长孙兴慜(托特纳姆热刺队)进入朝鲜代表团中央阻止了冲突。 赛后，两队球员之间并没有进行球衣交换。大韩足球协会相关人士表示：“如果将我们使用的美国品牌耐克的队服和物品留在朝鲜，可能会违反对朝制裁，因此禁止交换队服。”

한국어