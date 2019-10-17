现代-起亚在全球“电动汽车”市场上占有率排名第二. October. 17, 2019 07:27. by 池民九记者 warum@donga.com. 现代•起亚汽车在全球电动汽车市场上坚守住了第2的位置。 据韩国汽车产业协会16日发表的《世界电动力车销售现状及启示》报告书显示，去年现代•起亚汽车在世界市场上售出了28万辆电动汽车，同比增长23.8%。现代•起亚汽车以电动汽车销量为准，超过日本本田和日产，从2016年开始稳居第二位。排名第一的日本丰田公司销售168万辆，市场占有率为39.2%。 特别是，现代•起亚汽车除了只利用车辆的制动能量进行充电的混合动力车外，共售出了12万辆电动汽车，比前一年增加了3倍以上。科纳(现代汽车)和尼罗(起亚汽车)纯电动汽车车型带动了销售量的增加。 汽车产业协会以日本汽车调查机构“Fourin”的统计资料为基础，发表了分析报告书。报告将混合动力车、插电式混合动力车、纯电动汽车和氢电动车等4种车型列为电动汽车。 汽车产业协会相关人士表示：“现代•起亚汽车的高级电动汽车型号不足，但如果2021年捷恩斯品牌的高性能纯电动汽车(行驶距离500公里以上)等上市，有望进一步提高市场影响力。”

한국어